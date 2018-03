Valle de Aburrá, una región proclive a los rayos

La meteoróloga señala que Medellín ha tenido eventos de 1.390 descargas eléctricas en una hora, pero no se atreve a calificar el fenómeno: “es negativo si tiene consecuencias para las personas, los animales o las estructuras”, anota.

Los rayos, que causan pánico en muchas personas, tienen en Medellín y el Valle de Aburrá un gran epicentro, al punto que el domingo, en solo una hora y 50 minutos, cayeron 1.023 descargas, aunque, paradójicamente, no causaron ningún daño.

Daniel Aranguren, gerente de la empresa Keraunos, de la Universidad Nacional, que el año anterior ganó un premio de innovación por crear un invento que predice los rayos con media hora de antelación, afirma que el Aburrá es la zona del mundo densamente poblada donde más descargas eléctricas se producen.

Opina que esto no es malo, “porque los rayos son útiles debido a que generan ozono y así producen un equilibrio en el planeta”.

Existen mitos alrededor de este fenómeno natural. El antropólogo Gregorio Henríquez dice que desde las culturas primitivas los rayos se han asociado a cosas negativas. “Esas culturas, al intentar dar explicación de un fenómeno que no entendían, lo asociaban a la furia de los dioses y a espíritus malignos”, indica. Esta creencia se ha transmitido a las generaciones y se refleja en el cine de terror: “no hay miedo sin relámpagos, algunas asocian los rayos a ataques de los Dioses a la tierra”, dice.

Yáder Corredor, médico veterinario, asegura que en la fauna, los rayos, al contrario de la pólvora, no generan mayor impacto. “Por ser fenómenos naturales, los animales desarrollan adaptabilidad por instinto y, a no ser que los impacte, no les causan daño” .