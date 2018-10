Recuerde: este sábado hay pico y placa en el Valle de Aburrá

El Estado de Prevención por la calidad del aire en el Valle de Aburrá, que fue anunciado por el Área Metropolitana el pasado 26 de septiembre y que comenzó el pasado lunes, también contempla restricción vehicular para hoy.

Tendrán pico y placa, entre las 7:00 a.m. y las 8:30 a.m. y las 5:30 p.m. y las 7:00 p.m., los carros particulares cuya placa termine en 1, 3, 5, 7 y 9.

Asimismo, no podrán circular las motos de dos y cuatro tiempos cuya placa comience en 1, 3, 5, 7 y 9.

La medida también cobija a camiones y volquetas. Los automotores de este tipo, con modelos posteriores a 2009, tendrán restricción en el mismo horario y placas de los particulares. Los modelos 2009 y anteriores no pueden rodar entre las 5:00 a.m. y 8:30 a.m. y las 4:30 p.m. y 9:00 p.m.

El próximo sábado se repetirá la medida pero con las placas iniciadas y terminadas en pares ( 2, 4, 6, 8 y 0).