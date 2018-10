“Exigimos que las discusiones de Hidroituango se hagan sin injurias”: Jorge Londoño

1. Fallas en construcción de dos túneles de desviación (Izquierdo y Derecho)

Según Pérez, el contratista encargado de construir los dos túneles no cumplió con el objeto total, por lo que EPM implementó la figura de cesión del contrato. “El cronograma era para 610 días y EPM solo les quitó el contrato a los 823 días. Es decir, no terminó el contrato y se demoró 213 días más. Además, no se pagaron $142.000 millones sino $185.000 millones”, señaló el gobernador, que mostró 14 observaciones realizadas por la interventoría sobre el proceso constructivo de estos túneles.

2. Construcción del túnel de aceleración o galería auxiliar de desviación fracasado

Indicó Pérez que la decisión de construir la GAD fue autónoma de EPM como contratista. “Ese túnel fue advertido por la junta técnica asesora en 2014, estábamos ante la ingeniería del desespero por los riesgos técnicos y ambientales que implicaba la nueva desviación del río Cauca”, sostuvo.

3. El tercer túnel de aceleración fracasado se construyó sin licencia ambiental

El gobernador afirmó que la GAD empezó a construirse en agosto de 2015, mientras que la modificación de la licencia ambiental se solicitó en julio de 2016 y se otorgó por la ANLA en septiembre de 2016, 13 meses después de haber empezado su construcción. “La junta asesora de Hidroituango le advirtió a EPM en 2014 que estaba obligada a obtener licencia ambiental para este túnel”, anotó.

4 Error en el revestimiento del tercer túnel de desviación

El gobernador aseguró que, según el informe que recibió de la Universidad Nacional, el revestimiento usado en la GAD “no era el adecuado para las condiciones hidrodinámicas, debido a los altos niveles del embalse presentados en abril pasado”. Añadió que las velocidades del agua que estaba entrando al túnel “eran superiores a las velocidades de diseño que resistía el concreto lanzado. La galería estuvo trabajando 15 días de abril (del 5 al 19 de abril) por encima de su capacidad. Se puede concluir que el túnel fue susceptible a desprendimientos del revestimiento, dejando expuesta la roca”.

5. Error al cerrar los dos primeros túneles

“Si se hubieran cerrado los túneles, conforme al cronograma, la crisis actual no existiría. De acuerdo con el plan de obra, para cerrar los dos túneles había dos condiciones: (1) que la altura de la presa hubiera llegada a 390 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) y (2) que la descarga intermedia estuviera lista. Los dos túneles se cerraron sin alcanzar el avance de la presa, y sin estar lista la descarga intermedia (cota 260 m.s.n.m.)”.

6. Error al destaponar los dos primeros túneles

Pérez señaló que no hubo un plan adecuado para volar los tapones de los túneles de desviación, primera determinación tomada antes de anunciar la inundación de la casa de máquinas, el pasado 10 de mayo. “No había expertos en voladuras y hubo errores en las perforaciones según el informe”, añadió.

7. Impacto negativo de los explosivos en la estabilidad de la montaña

El gobernador dijo que las voladuras para tratar de retirar los tapones de los túneles derecho e izquierdo, realizadas entre el 3 y el 11 de mayo, “empezaron a aumentar la ocurrencia de derrumbes. El macizo recibió una afectación significativa por las voladuras del tapón número nueve”, acotó.

8. Destaponamiento de túnel que inundó Puerto Valdivia

Pérez contó que la inundación y emergencia de Puerto Valdivia, ocurrida el pasado sábado 12 de mayo, alcanzó un nivel del caudal de 6.000 metros cúbicos por segundo. “La Universidad Nacional dice que el caudal del río Cauca solo sube a esa medida cada 500 años. Esto fue lo que ocurrió por descuido o errores constructivos de la obra”, concluyó el mandatario.