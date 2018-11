Con chats de Whatsapp combaten los delitos en Rionegro

Jorge Iván Avendaño

Profesor de Investigación Criminal en la Universidad de Medellín.

“Los frentes son una estrategia que integra lo más importante: al ciudadano con las autoridades. Antes no era así, pero se dieron cuenta que con la comunidad mejora la efectividad. Es empoderar a la persona y que use la tecnología para ser partícipe de la seguridad en donde vive. No obstante, también hay que liderar otras acciones sostenidas en el tiempo, diligencias especializadas para atacar el problema, como extorsiones, hurtos, orquestados desde cárceles. Ahí se debe llegar a través de los organismos de inteligencia y desarticular desde adentro las bandas delincuenciales”.