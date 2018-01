Sabaneta suma más hectáreas de reserva verde para goce ciudadano

¿Pero cómo lo disfrutará la ciudadanía y cuál es el aporte ambiental para el municipio?

Según ha dicho el alcalde de Sabaneta, Iván Alonso Montoya Urrego, “el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2009 no se estaba respetando, hoy tenemos desorden y caos en urbanismo, espacio público y movilidad”, y la idea es ordenarlo. La localidad cuenta con una mesa temática en planeación urbana que permite saber cómo está Sabaneta y hacia dónde y cómo expandirse.

El nuevo POT, que es una reestructuración del vigente, se tramita actualmente ante el Concejo local.

Según la Dirección Nacional de Planeación, en Sabaneta el 80% del espacio público está deteriorado. La localidad solo tiene 15 km², pero su densidad es de 3,457 m² por habitante. De los 51.869 habitantes (censo a 2015), 41.381 se concentran en la zona urbana.

La carencia de espacio público por habitante se acentuó en los últimos años y es caótico si se compara con Medellín, que a 2015 tenía 3,8 m2 de espacio público por habitante, mientras el ideal internacional, según el Banco Mundial, es de 10 metros cuadrados.

La promesa de la Alcaldía es que la ciudadanía tenga acceso a ambos lugares, pero que haga un uso adecuado de sus espacios y sus riquezas de flora, fauna y acuíferas.

La Administración deberá fijar las pautas de acceso y el tipo de uso se le dará al lugar.

Ángela Quintero, integrante de la Mesa Ambiental de Sabaneta, mientras celebra estas adquisiciones, señala que será importante la definición del tipo de espacio que se quiere habilitar.

“Es positivo que la gente pueda llagar a este lugar, pero deberá haber una regulación, que se defina la capacidad de carga para que no se sature, que haya vigilancia, pero no de bolillo sino de personas con formación en lo ambiental, que no repriman sino que eduquen”, señala Quintero.

Pide que se combinen estas adquisiciones con mayores controles y freno a las licencias para nuevas construcciones, para así lograr que se tengan los efectos esperados.

“Se nota que hay voluntad política y eso es positivo; lo importante es que el aprovechamiento de estas zonas se haga con las personas que habitan el territorio, que haya pedagogía, lúdica, investigación y protección de sus riquezas ecológicas”, insiste.

Todas estas dudas se irán despejando de la mano con la legislación ambiental y lo que se establezca en el nuevo POT local.