Santiago Jaramillo irá al Concejo, a pesar de sanción

Con la suspensión de siete meses para ejercer su cargo, la Procuraduría General de la Nación sancionó al concejal de Medellín Santiago Jaramillo Botero por la denuncia de una presunta agresión al periodista del canal de televisión regional Telemedellín Manuel Alejandro Gallego.

En su cuenta de Facebook publicó un video en el que calificó el incidente como “un falso positivo informativo”.

Añadió que no comparte la decisión, “y no solo eso, sino que la persona encargada al final de la instancia del juicio no hace caso a la investigación de que tuvo curso en el organismo de control político”.

Advirtió que hará uso del derecho a la defensa y que este viernes se hará presente en el recinto, pues considera que sigue siendo concejal

El ente de control advirtió que “la investidura de concejal de Medellín le impone un comportamiento ejemplar, no solo frente a los demás miembros de la corporación municipal, sino de los empleados adscritos a la misma y, sobre todo, de la comunidad”.

Especificó que “frente a esta decisión sancionatoria de primera instancia, el Ministerio Público no recibió recurso de apelación, por lo que la sanción quedó en firme a partir de la fecha”.

Destacó que “evidenció en el material de video aportado por el Concejo de Medellín que, efectivamente, Jaramillo Botero golpeó en el rostro al comunicador, confirmando de esta manera las denuncias emitidas en los diferentes medios de comunicación que sirvieron para corroborar la conducta del concejal”.