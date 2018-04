Disgusto de diputados por supuesta presión de Luis Pérez en tema Savia

Un mensaje, de parte del gobernador Luis Pérez, les llegó a los diputados de la Asamblea y generó la molestia de algunos de ellos. El mandatario seccional les recordó que la aprobación o no del proyecto de reorganización de Savia Salud, es una prioridad y poco se ha avanzado en su estudio.

“Tienen estos dos meses, ya llevan uno discutiendo, podrán tomarse el tiempo que sea necesario, pero que no haya disculpa que no hubo tiempo de estudiar un problema tan serio como es el de Savia. Llevo dos años analizándolo y es justo que a la Asamblea le toque también dos meses para que hagan fuerza y diga cómo va a solucionar esto”, afirmó.

Pérez, además, en su mensaje, les confesó a los diputados que se abstuvo de radicar otros proyectos para que se concentraran en el de Savia.

“Como es un problema delicado para la salud de los antioqueños, me he negado a radicar nuevos proyectos de ordenanza hasta tanto ellos no definan una posición sobre ese proyecto de ordenanza que presentó el gobernador”, señaló el mandatario.