Animalista pide ayuda para salvar 250 perros

“Tengo demasiados, no soy capaz con más, la gente debe ser consciente de eso y no traerme más ni llamar a pedirme que los reciba”, advierte Lucía.

“Mi mejor recompensa es ese cariño que ellas me brindan, esa mirada que tienen que tanto lo conmueve a uno”, dice Lucía, que tiene un refugio en el corregimiento Santa Elena, del cual pide no revelar la ubicación, pues la gran cantidad de perros que tiene se debe precisamente a que muchas personas que ubican su predio suelen dejarle animales amarrados a la puerta, sobre todo cuando están enfermos, viejos o con marcas de maltrato. Y quiere evitar eso.

A falta de una familia que la arrope y la apoye, Lucía del Socorro Rico Velásquez tiene 250 perros de los que recibe lo único que la impulsa a no decaer: amor leal e incondicional.

Curiosamente, casi todos los caninos tienen nombres de personas. En una breve visita a su predio se oye que llama a Gina, Karina, Josefina, Rafaela y Daniel: “Mi consentida es Rosa Mayté, una criollita que viene a ser como mi hija; una sicóloga que me visitó me dijo que esa perrita reemplazó la hija que no tuve”.

Pero la dicha no es total: hace 15 días se fueron al piso las perreras de la finca donde está hace 18 años, cuya dueña, antes de morir, le dijo que se quedara con el predio para que siguiera con su labor de proteger mascotas. La casa es de bahareque, tiene más de ochenta años y la humedad y la inestabilidad de la montaña terminaron cobrando factura.

Ella solicita ayuda para volverlas a levantar más amplias, cómodas y seguras, pues no tiene ingresos para asumir ese gasto. Ya ha recibido aportes en material, pero falta para pagar los obreros que las construyan. Aclara que no necesita que le donen concentrado ni alimentación, pues de esto sus 250 mascotas no carecen.

“Soy muy clara en esto: mis perros están bien alimentados, esterilizados, con microchips y vacunas”, asegura .