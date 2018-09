Periodista salió de Segovia al ser declarado objetivo militar

No cesan las amenazas contra periodistas el Nordeste antioqueño. Esta vez la denuncia la hizo el director del periódico El Nordesteño, Víctor Manuel Meneses, quien afirmó que tuvo que salir del municipio Segovia al ser declarado objetivo militar.

Aunque dijo que las amenazas han sido constantes, la semana pasada un grupo armado lo llamó para decirle que estaban inconformes con el cubrimiento que estaba haciendo el medio de comunicación local de la situación de orden público que vive la subregión del departamento.

“Me pusieron una cita en el corregimiento Santa Isabel, a una hora de Segovia, y les dije que no me les iba a poner en bandeja de plata. Me contestaron que tenían una nueve milímetros sin estrenar para usar en contra mía, y yo también les respondí que tenía un lapicero de 12 centímetros que estaba estrenado pero que todavía escribía”, expresó Meneses.

El periodista sospecha que el motivo de las amenazas se debe al enfrentamiento que tienen el Clan del Golfo y el grupo armado Libertadores del Nordeste, pues fue el comandante de este último quien se identificó como tal durante la última llamada.

No es la primera vez

Meneses salió de Segovia el viernes de la semana pasada, entabló diálogo con la Mesa de Derechos Humanos de los Periodistas de Medellín y Antioquia, quienes le están ayudando con la solicitud de protección ante las autoridades competentes.

No obstante, indicó que no es la primera vez que sucede porque el año pasado, cuando cubrieron el paro minero del Nordeste, también recibieron mensajes intimidantes.

Desde la Alcaldía, Johan Pulgarín, secretario de Gobierno de Segovia, informó que conocieron de la situación cuando a la estación de Policía local llamaron desde el comando departamental para pedirles que no contactaran con el periodista por temas de seguridad.

“Las autoridades locales nos enteramos cuando ya el señor estaba en Medellín. Conocemos de la existencia del medio de comunicación y su cobertura informativa en los municipios de la subregión, pero no sabíamos de las amenazas”, expresó Pulgarín.

Agregó que el caso está en manos de la oficina de Derechos Humanos de la Policía de Antioquia, pero que desde allí manifiestan que han tenido dificultad para comunicarse con Meneses.

Esto fue desestimado por el periodista, quien señaló que no lo volvieron a llamar. “No entiendo cuál ha sido la dificultad para comunicarse conmigo, muchas personas tienen mi número porque no es privado”, aclaró.

El pasado mes de abril, la fundadora del Informativo Segoviano, Jhanuarya Gómez Gil, también salió del municipio por presuntas amenazas de grupos armados ilegales.