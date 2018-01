Asesinado alias ‘Botija’, uno de los invitados a la fiesta narco de “Tom”

Según el informe del Sistema de Información para la seguridad y la convivencia, cerca de la medianoche de ayer lunes un hombre de 49 años, que corresponde al nombre de Luis Fernando Castaño Alzate, recibió múltiples heridas con arma de fuego, cuando se movilizaba en un vehículo y fue abordado por otros dos hombres en una moto. Estos últimos huyeron de lugar de los hechos que se dieron en el barrio Los Naranjos, de El Poblado.

El secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, confirmó que se trataba de alias “Botija” y que el hecho se dio en inmediaciones de la Clínica El Rosario. Además, el occiso “hacía parte de las investigaciones y vigilancia de la Policía Nacional”, agregó.

Castaño Alzate, alias ‘Botija’ o la ‘Firma’, había sido capturado en 2009 por petición de una corte de Estados Unidos, la cual lo acusaba de enviar más de cinco toneladas de cocaína.

De acuerdo con el blog de EL COLOMBIANO, Revelaciones del Bajo Mundo, “Botija” fue condenado a 10 años por la Corte del Distrito Medio de La Florida, por el delito de narcotráfico. Según el expediente, llegó a ser aliado financiero de la principal banda la “Oficina del Valle de Aburrá” y fungió como intermediario en el tráfico de cocaína entre grupos colombianos y mexicanos.

El portal también reseñó fue extraditado al año siguiente de su captura, firmó un acuerdo de culpabilidad con la justicia estadounidense, por el cual aceptó uno de los cuatro cargos por narcotráfico que le endilgaban, y se convirtió en testigo de la DEA en procesos contra otros compatriotas en estrados de Nueva York.

La información reciente sobre ‘Botija’ se dio el pasado sábado 9 de diciembre, cuando este se encontraba en una fiesta en El Peñol, en la que capturaron a alias Tom, reconocido jefe de la Oficina. En la celebración también estaba Jhon Jairo Velásquez Vásquez, “Popeye”.

“Popeye” y “Botija” no fueron capturados en ese entonces, pues no tenía requerimientos en su contra y, aunque las autoridades analizaron si había alguna responsabilidad por el delito de omisión de denuncia, ya que andaban con un reconocido cabecilla, cuya captura era solicitada públicamente, este proceso no se concretó.

