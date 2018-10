Así cayó en Medellín el sobrino de Ramón Isaza, el zar del trago adulterado

Una botella de whisky de una reconocida marca comprada en 40 mil pesos fue el punto de partida de una investigación que desencadenó en el desmantelamiento de una de las más grandes organizaciones dedicadas a la venta de licor adulterado de Antioquia. Quien la vendió dijo que era económica porque era de contrabando. Su contenido, a simple vista, era el de un trago normal, pero fue enviada a los laboratorios para una inspección a profundidad.

El peritaje confirmó las sospechas: el licor contenía impurezas, el alcohol tenía un grado inferior al que prometía la etiqueta y, además, no era apto para el consumo humano. No obstante, para los investigadores llamó la atención el trabajo de filigrana que exhibía el envase: la tapa, el filtro dosificador y las etiquetas la hacían pasar por original. Desde algún punto del centro de Medellín se fabricaba licor adulterado poniendo en riesgo la vida de las personas y defraudando los recursos departamentales.

Con el dictamen forense se dio el aval para iniciar la operación Celta, a cargo de la Policía Fiscal y Aduanera. Lo primero fue iniciar una vigilancia en inmediaciones de la bodega donde unos días antes se había adquirido la botella de whisky. El punto escogido fue una cafetería restaurante llamado El Peñolero, ubicado en la carrera 54 con calle 56.

“Fue desconcertante al principio, porque estábamos en ceros. No sabíamos a quién buscar o a quién vigilar. Además, no podíamos hacer vigilancias tan extensas para no levantar sospecha”, relató uno de los investigadores y de quien omitiremos su nombre por cuestiones de seguridad.

Al cabo de unos días la acuciosa observación empezó a entregar sus primeros resultados. Un hombre ingresaba de manera frecuente a El Peñolero, atendía a diferentes personas de quienes recibía paquetes. Los patrulleros centraron su atención en el desconocido sujeto.

La segunda actividad que agudizó el olfato de los investigadores fue la cantidad de habitantes de la calle que llevaban botellas vacías para la venta a una bodega del sector. Les pagaban entre mil y dos mil pesos por envase bajo la condición de que estuvieran en el mejor estado posible.