Hijo del actor Fabio Restrepo fue víctima de un atentado en Medellín

En un video difundido en redes sociales, el actor colombiano Fabio Restrepo denunció que su hijo, Esteban, fue víctima de un atentado cuando se movilizaba este lunes en su carro en cercanías del centro comercial Monterrey, en Medellín.

“Estoy súper asustado porque mi hijo acaba de llegar con el carro con dos balazos, entonces le quiero contar al asesino que disparó, que seguramente pensó que mi hijo era un Uber, que mi hijo iba con una sobrina”, expresó Restrepo.

Ofuscado, el artista rechazó el acto y agregó que aunque en el automóvil hubiese ido un pasajero de la plataforma de viajes, quien disparó no tenía motivo para atentar contra la vida de alguien.

Además, se dirigió al agresor y le dijo que en el sitio donde ocurrieron los hechos hay cámaras de seguridad por lo cual esperaba que las autoridades lograran su captura, luego de que él mismo interpusiera la denuncia junto a Esteban.

“El hijo mío no está trabajando de Uber, es actor hermano, y cuando no está trabajando de actor es barbero. No tiene tiempo para ser Uber, y si fuera Uber no tiene usted porque dispararle a la gente así, asesino”, sentenció Restrepo en su denuncia.