El video que revela cómo los atracos en moto azotan la Autopista Sur en Itagüí

Un nuevo caso de hurto en la vía, a plena luz del día, fue declarado por una ciudadana, quien denunció que el pasado miércoles, alrededor de las 9:10 a.m., a la altura de Fábricas Unidas en Itagüí, en el semáforo de la intersección entre la Avenida Pilsen y la Autopista Sur, el conductor de un automóvil Audi fue amenazado por dos motociclistas que le robaron sus pertenencias.

En el video que compartió la denunciante se evidencia el momento en el que uno de los delincuentes, en una moto de placas WUH 30A, le roba algunos objetos por la ventanilla del carro mientras por el otro lado, según informó la señora, otro hombre le apuntaba con un revólver.

“Lo amenazan, le dicen que no se vaya a hacer quebrar, y lo que alcanzo a ver es que le obligan al conductor a entregar su reloj y otras cosas que no alcanzo a ver, (...) traté de filmar un video más largo pero me dio susto porque (los ladrones) estaban observando quién los veía”, reveló la ciudadana.

Luego de que el semáforo pasó a verde, la señora alcanzó el conductor del Audi, quien estaba en estado de shock, y acordaron compartir las fotos y la evidencia para hacer la respectiva denuncia.

“Cuando llegué a una cita para la que iba conté la historia. La persona que me atendió me contó que a la gerente le había pasado igual un día antes: con la misma modalidad, en el mismo semáforo, le robaron un computador y unos documentos”, dijo la denunciante.

El secretario de Gobierno de Itagüí, Juan Zapata, reveló que las autoridades están al tanto de las placas de la moto y se encuentran en la investigación para dar con el delincuente. No obstante, aclaró que solo se ve al hombre al costado izquierdo del vehículo.

“En ese punto específico siempre mantenemos un punto de control, pero lamentablemente ese es el modus operandi de estos sinvergüenzas. Es una situación que se presenta en varios puntos de la Autopista, por la Mayorista, por Montesacro, pero es un flagelo que estamos combatiendo con todo el rigor”, manifestó Zapata.

El funcionario agregó que recientemente se logró la captura de cuatro hombres que intentaron robar una moto en el municipio, y dijo que la Policía y la administración municipal están atentos a recibir las denuncias ciudadanas para evitar que estos atracos queden en la impunidad.

Recordó también que en Itagüí, para tratar de frenar el fenómeno del robo a bordo de motocicletas, está prohibido el parrillero hombre, a excepción de los horarios del pico y placa, de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m.