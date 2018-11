El oro maldito de San Bartolomé

Horas más tarde oscureció y la familia no sabía de su paradero. No contestaba el celular ni se había reportado, lo que no era habitual. Con la empresa aseguradora rastrearon el GPS de la camioneta Chevrolet Traverse que conducía, y el sistema arrojó que primero se detuvo en el sector La Mota y luego en Colinas del Sur, en Itagüí.

Toda la mañana estuvo triste y nervioso. A las 2:30 p.m., tras almorzar con su novia y su hija en el C.C. Premium Plaza, anunció que iría a dictar la charla. A las mujeres les pareció raro, pues siempre vestía traje para ir a trabajar, y en ese momento estaba de jeans y zapatos crocs. Su pareja indagó por eso y él hizo un ademán de no importarle; ella lo besó y dijo “te amo”, él no respondió. Las damas creyeron que su distracción se debía al dolor de espalda.

Desde esa noche, las autoridades se enfocaron en las actividades de “el Tigre” y “Solín”, interceptando sus teléfonos. En las conversaciones daban cuenta de disputas con otras bandas, cobro de deudas mafiosas, extorsiones, atentados y tráfico de armas.

Uno de los diálogos reveló que el conferencista estaba en la mira desde el 2 de junio de 2017: “¿qué han averiguado de Holmer? Es un man muy reconocido, de empresas, ese es”.

Por medio de las interceptaciones, la Fiscalía supo que “Cole” les autorizó el secuestro del ciudadano, con el propósito de martirizarlo hasta que dijera dónde tenía escondidos los lingotes. La víctima no pronunció palabra bajo el azote de los verdugos, por lo que decidieron matarlo y desmembrarlo.

A los cuatro días, cuando la Policía publicó que había recibido los 34 lingotes como parte de la investigación por el homicidio, “el Tigre” y “Solín” lo lamentaron por teléfono: “¿vio las noticias? Salieron los cuadritos amarillos, los entregaron. Estaban en una bodega aquí, se nos fue la plata. Dejemos eso quieto”.

Con la evidencia reunida, los dos cabecillas fueron arrestados el 10 de mayo pasado, en sus residencias de Pilarica y la Loma de los Bernal. Aceptaron su responsabilidad en la coordinación del plagio y muerte de José Holmer y el 25 de octubre el Juzgado los condenó a 21 años y ocho meses de cárcel por homicidio agravado, tortura y concierto para delinquir agravado.

Para las autoridades todavía quedan personas por capturar, entre ellas los autores materiales, que al parecer fueron sicarios de la banda “la Sierra” contratados por el Clan.

También hay interrogantes por resolver. ¿Cómo fue que los criminales se enteraron de la existencia de la guaca?

El “Cole”, quien ordenó el seguimiento a José Holmer, sabía ese detalle, pero se llevó el secreto a la tumba. La Fuerza Pública lo dio de baja el pasado 1 de octubre, en un operativo en la vereda La Noque, de Santa Fe de Antioquia.

Los familiares del conferencista se fueron del país y los exploradores cambiaron de SimCard, presas del miedo. El dueño y el administrador de la compañía minera Litapepe S.A.S., con sede en el edificio Milla de Oro, negaron haber comprado los lingotes, pese a las declaraciones de varios testigos que afirman lo contrario.

Reconocieron que José Holmer y su novia sí fueron a preguntar por los requisitos para hacer la transacción, mas reiteraron que no hubo negocio y de aquello no quedó documentación para verificarlo.

Del tesoro original, 62 lingotes se esfumaron sin dejar registro contable, como un espejismo. Uno de los exploradores, durante el interrogatorio, confesó que “yo recibí como $650 millones por las siete barras, con los que pagué muchas deudas que tenía en bancos y a personas que me prestaron plata. Paseé con mi familia, compré ropa e hice obras de caridad. No compré propiedades ni bienes. En este momento no tengo nada de ese dinero. Incluso pedí un préstamo a un banco y no me lo han aprobado”.

Los investigadores aún se preguntan, más de un año después del hallazgo, si fueron ciertas las premoniciones del empresario o si detrás del entierro hubo una astuta maniobra para lavar activos.

Las 34 barras decomisadas, cuyo valor es cercano a los $3.275 millones, serán objeto de extinción de dominio, por no haberse demostrado su procedencia legal.

Lo paradójico de esta historia es que aquellos que creyeron haber tocado el cielo con el brillo dorado, terminaron con las manos vacías. José Holmer yace en la otra vida, igual que “Cole”; y “el Tigre” y “Solín” pasan sus noches tras los barrotes. Ese tesoro, sin duda alguna, estaba maldito.

*Identidades reservadaspor seguridad