El expediente de los horrores del “Bronx”

Para sus allegados, Ómar Mazo es un patrón amable. Varios fueron a respaldarlo en el estrado, preocupados por su salud. Ellos conocen su lado empresarial, como comerciante de compra y venta de vehículos y productos agropecuarios, administrador de grúas, rentista de propiedad raíz, finquero, amante de los caballos y gomoso del camper cross.

Pero sus presuntas víctimas le temen al aspecto más siniestro de su personalidad, un lado oscuro que, de acuerdo con las denuncias, lo dominaba cuando dirigía su imperio desde el estacionamiento El Bodegón (calle 56 con carrera 54). “Él es dueño de un parqueadero donde guardan armas, drogas, carros robados y torturan personas, las matan y las meten en canecas plásticas para desaparecerlas”, manifestó un afectado*, agregando: “allá no se hace nada sin que lo ordene ‘don Ómar’”.

Uno de esos episodios ocurrió en marzo de 2017, cuando un joven llegó al “Bronx” en un automóvil de alta gama, a comprar droga. A la banda le pareció sospechoso, así que lo apresaron y lo llevaron a El Bodegón. Allí le dieron un paliza y le extrajeron información personal y de su familia, hasta que accedió a dar dinero para que no lo mataran. Dos horas más tarde llegó su hermano con el pago y ambos se fueron con la advertencia de nunca denunciar lo sucedido, o serían asesinados.

Para sostener ese régimen de terror, el cabecilla cuenta con el apoyo de lugartenientes y sicarios, como “Blanco”, “Janiel”, “la Chinga” y “el Ingeniero”, entre otros, quienes ejecutan a todo aquel señalado de robar el botín o la mercancía de las plazas. La Fiscalía cuenta con registro de delitos cometidos desde 2013, que incluyen los homicidios de habitantes de calle y jíbaros con los motes de “la Ratona”, “Caliche”, “Lucho”, “Jaime”, “el Negro” y “Caravana”.

Entre los muertos hay una pareja tiroteada en febrero de 2017, cuyos cuerpos fueron arrojados al río Medellín, porque al parecer estaban vendiendo droga “de contrabando”. Ni siquiera tuvieron piedad de “Germán”, un miembro de la “convivir” y novio de “la Negra”, abaleado por sospecha de usurpar las ganancias del diablo.

La Fiscalía también mencionó el desplazamiento forzado de un mayordomo* en julio del año pasado, cuando administraba la finca San Antonio, un predio en proceso de extinción de dominio ubicado en la vereda La Bloquera de Barbosa, Antioquia.

“Don Ómar” y sus alfiles llegaron armados y lo obligaron a irse. Según el expediente, necesitaban el terreno para instalar un laboratorio de cocaína. “Ese Ómar me dijo que tenía a toda la Policía comprada, que me fuera o sino me mataban y me enterraban ahí mismo”, declaró el ofendido.

La advertencia fue recalcada con sangre el siguiente 30 de septiembre, cuando los esbirros lo sorprendieron cerca de La Minorista, le clavaron tres cuchilladas y le cortaron la yugular. Lo dejaron tirado en el asfalto, pero lo milagros también ocurren en el infierno y los médicos lo salvaron.

Otra desplazada fue una señora*, quien junto a su familia les vendía almuerzos a los pordioseros en un local del “Bronx”. Ella fue limosnera por 26 años, logró rehabilitarse y desde 2012 se ganaba la vida cocinando. “Yuli me dijo que me hiciera pasar por ella, para que la Policía me cogiera y ella quedar limpia ante la ley; que me daba plata y me ponía un negocio en la cárcel. No acepté y me amenazó, haciéndome desplazar”, acotó la víctima.