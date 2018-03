Firmatón en Medellín para que no condenen a hombre que arrolló a fleteros

Luego de conocerse el incidente en que un hombre atropelló con su camioneta a dos presuntos fleteros en la avenida El Poblado, un ciudadano José Camilo Gallardo Acosta inició una petición en Change.org dirigida a la Fiscalía para que esta no lo condene y con la cual espera reunir 150.000 firmas.

La petición “NO condenen a conductor de camioneta que arrollo a 2 fleteros para evitar que lo robaran” en dos días ha logrado casi 100.000 firmas de personas que se solidarizaron con la violenta reacción de la víctima que hoy lo tiene afrontando un posible proceso judicial.

Se ha especulado que el conductor de la camioneta podría pagar hasta 10 años de cárcel, pero las autoridades no se han referido al caso. Solo el alcalde Federico Gutiérrez publicó un polémico trino en el que dice “Quienes deben ir a la cárcel son los criminales (los victimarios), no las víctimas”, levantando toda una polvareda entre quienes defienden al conductor atracado y quienes dicen que tomó la justicia por su propia cuenta, pues la “legítima defensa” lo que busca es reducir al victimario, no eliminarlo.

Hubo hasta quienes lo criticaron por no rechazar el linchamiento y no defender el Estado de Derecho siendo un funcionario público de alto rango. Mientras otros, ciudadanos cansados de los constantes atracos en las calles bajo esta modalidad, celebraron el trino del alcalde.

Juan Carlos Álvarez Álvarez, profesor de derecho penal de la universidad Eafit, explicó que si bien la ley contempla la legítima defensa como una posibilidad de actuar contra agresiones injustas se debe tener en cuenta que el marco jurídico tiene en cuenta dos condicionantes muy importantes: que la agresión sea actual o inminente, es decir, que esté a punto de ocurrir o esté pasando en ese instante, y que la defensa sea proporcional a la agresión, que se entiende como que la acción sea estrictamente necesaria para neutralizar el ataque.

“Es muy importante destacar que la ley reconoce la legítima defensa, pero le pone esas limitaciones para evitar que volvamos a la ley de la naturaleza (todos contra todos) y lo que hace el derecho es establecer unos límites porque si la persona actúa en defensa lo lógico es que no tenga consecuencias jurídicas. La legítima defensa tiene unos límites éticos que no puede pasar de ser la defensa de un derecho a un acto de venganza”, indica el catedrático.

El hecho se presentó el pasado sábado 24 de marzo cuando la víctima se movilizaba en su carro con su hermano menor, de 13 años, por la avenida El Poblado de Medellín, cuando fue abordado por dos hombres que iban en una motocicleta durante un cambio de semáforo.

De acuerdo con la Fiscalía, los hombres golpearon la ventana, intimidaron al conductor con un arma que resultó ser de fogueo y obligaron al joven a entregar el celular y la cadena que llevaba puesta.

“El conductor no pudo quitarse la joya ante el nerviosismo y uno de los señalados asaltantes abrió la puerta del carro, lo agredió, le arrebató la cadena e hizo un disparo al piso, luego escapó del lugar. Tras el robo, el joven afectado persiguió a los motociclistas, pero perdió el control de su vehículo y los arrolló. Ante lo sucedido llamó inmediatamente a una ambulancia para que sus asaltantes recibieran asistencia médica”, dice la Fiscalía en un comunicado.

Uno de los dos presuntos ladrones fue enviado de manera preventiva a la cárcel, mientras se resuelve su situación judicial. Según la Fiscalía, el sujeto tiene una sentencia vigente por hurto bajo la modalidad de fleteo. El otro implicado en el robo es un menor de 15 años, que quedó a disposición del juez de infancia y adolescencia.