Medida de aseguramiento para presunto homicida de niños en Vegachí

Mientras habitantes de Vegachí siguen consternados por el asesinato de los dos menores de edad, ocurrido en la noche del pasado lunes, el presunto autor de los hechos fue enviado a la cárcel luego de que legalizara su captura.

De acuerdo con Policía Antioquia, el joven de 18 años, sindicado de haber cometido el crimen cuando cuidada de los menores y quien enfrenta una condena de hasta 60 años de prisión, no aceptó los cargos.

El caso

El joven es acusado por la propia madre de los niños, Sor Mélida Restrepo Hincapié, quien relató que el hoy detenido quedó a cargo de sus hijos cuando ella salió de su vivienda, en el barrio Casa Viva a hacer una vuelta por el pueblo.

“Yo salí, pero no me iba a demorar. A los niños no los dejé solos, quedaron con mi otra hija de 13 años y dos muchachos: un amigo de mi casa, de 16 años, y este joven de 18, que venía pretendiendo a mi hija, le decía que fueran novios y mi niña lo rechazaba, le decía que ella no estaba en edad para novios, y seguro por eso fue que me la mató”, contó Sor Mélida, que ayer permanecía en Vegachí a la espera de que desde Medicina Legal en Medellín, a donde fueron trasladados los cadáveres de los infantes para determinar las reales causas de sus muertes, los regresara para velarlos y darles sepultura.

El doble homicidio de los infantes de Vegachí se da en un puente festivo donde otros dos hechos violentos con niños como víctimas sacudieron al país. En el municipio La Montañita (Caquetá), en un ataque contra su padre, un niño de seis años murió por un impacto de bala. Y en Montería, cuando el dueño de un negocio se opuso a un asalto, su pequeño hijo de solo cinco años también fue impactado por las balas.