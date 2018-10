Palmitas, el rincón más pacífico de Medellín

La Alcaldía de Medellín suscribió un convenio con la Universidad Nacional para determinar qué pasó en el cable aéreo, averiado el 24 de junio. Ese día una familia entera quedó suspendida en una de las cabinas durante 12 horas.

La cabina estuvo colgando del cable hasta el pasado 18 de octubre. Los campesinos, desde abajo, siguen mirando con nostalgia las poleas y las pilonas, pues desde el accidente sus recorridos pasaron de 10 minutos a más de una hora.

Se estima que el arreglo podrá costar hasta $200 millones, pero aún no se tienen fechas definitivas para la reparación. “Hasta que no sepamos qué pasó no sabremos cómo se arregla”, dijo la Gerencia de Corregimientos.