La vida de los “carritos”: niños al servicio de las bandas criminales

Pero no fue suficiente y pronto quiso otra moto, pero ya no podía comprarla, entonces pidió un arma al combo de su cuadra, y salió con un amigo hasta el barrio Prado Centro, donde robaron una DT. En cuestión de minutos hicieron “la vuelta” y volvieron al barrio; y desde ese día el hurto se volvió su estilo de vida.

El problema es que en muchas comunas de la ciudad está invisibilizado y normalizado. “Al niño lo ponen a llevar un arma o guardarla en su casa y la familia o no se entera o no dice nada, por eso estamos haciendo esfuerzos para crear consciencia de que esto no está bien y que, de hecho, es ilegal”, dijo Hernández.

Por todo eso recibía una buena tajada de los $16 millones que, según él, dejaba la plaza cada día para distribuir entre el combo. Lo paradójico es que en su casa seguía faltando el dinero. “Uno recibía la plata y se la gastaba en cualquier cosa porque sabía que a la semana siguiente iba a recibir más plata. Pero el tiempo se iba yendo y cuando menos pensé me di cuenta que llevaba muchos años en eso y no tenía nada”, contó.

“Un barrio es como un pueblo, uno conoce a todo el mundo. Yo sabía que había unos que trabajaban con un combo entonces un día me acerqué y les pregunté que si me podían dar trabajo. Ellos hablaron por mí ante los duros y como ya sabían de quién era hijo, me dejaron entrar de una”, asegura.

El punto de quiebre en la vida de estos tres “carritos” llegó en distintas formas.

“Walter” fue víctima de otros delincuentes que lo despojaron de su moto y el dinero que llevaba para asistir a su mamá que estaba hospitalizada. “Eso fue en el Centro, me golpearon y casi me matan. Creía que estaba protegido y busqué a los jefes, pero después de hablar me dijeron que ‘ya había perdido’ y lo único que me devolvieron fue la moto”.

Como su hija ya estaba creciendo, decidió que necesitaba una vida más tranquila y poco a poco fue entregando los negocios que tenía a su cargo; luego buscó trabajo como mensajero.

A “Michel”, después de robar joyerías y transeúntes, la vida lo sacudió cuando se dio cuenta de que casi todos los compinches de atraco estaban tras las rejas, muertos o eran buscados por las autoridades.

“Yo no quiero estar así. No tengo necesidades y tengo familia y novia, entonces lo dejé”, explicó.

Probó varios empleos en fábricas y oficinas, pero nunca se acopló y por eso volvió a la moto, pero ya como mensajero.

“El Gato” fue el único de los tres que estudió. Su mamá decidió apoyarlo para terminar una técnica y hoy trabaja aplicando esos conocimientos desde su casa.

“Decidí buscar otra cosa, un día que me tenían guardando el vicio y yo tenía hambre. Estaba descuadrado de plata y tenía ganas de llorar. En esas se me acercó un señor, me pagó para que le fabricara algo de lo que aprendí a hacer mientras estaba estudiando, y con eso pude comer. Ese día me dije: de esto voy a vivir”.

Sin embargo recayó y aceptó una propuesta de trabajo fácil empacando cigarrillos de marihuana. “Me tocaba envolverlos en papel aluminio, y nada más. De un momento a otro vi un hombre armado y cuando me di cuenta había un operativo de la Sijín impresionante”, recordó.

Él y tres compañeros más fueron capturados con 23 kilos de marihuana y varios insumos para preparar cocaína. Pasó más de año y medio en prisión domiciliaria y poco después, “el Negro” fue asesinado y “el Gato” decidió que no trabajaría para nadie más.

Todos ellos se retiraron cuando ya eran mayores de edad y su caso supone un reto para la justicia porque no queda claro en qué punto dejaron de ser instrumentalizados para convertirse en responsable de sus actos.

Una fuente de la Rama Judicial explicó que el mismo dilema se presenta en los casos de reclutamiento. “Tenemos casos de niñas que fueron reclutadas, violadas y obligadas a abortar cuando eran menores de edad, pero se desmovilizaron siendo ya mayores. La Ley 1448 dice que quien se desmovilizó siendo mayor ya no tiene derecho a reparación, pero estos casos dejan dudas sobre eso”, dijo.

El funcionario agregó que hay varios procesados en Justicia y Paz por reclutamiento y que los integrantes de las Farc han reconocido el delito, aunque no se han proferido sentencias. En cambio, bloques paramilitares como el Elmer Cárdenas ya han sido objeto de 309 condenas por reclutamientos masivos.

“En casos de reclutamiento hay avances, pero en lo que tiene que ver con instrumentalización de niños en bandas delincuenciales, que corresponden a la justicia ordinaria, el tema está invisibilizado, casi que no se han ordenado investigaciones”, declaró.