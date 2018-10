ONU pide que el ejército se retire de las comunas de Medellín

La necesidad de definir criterios para que las Fuerzas Militares se retiren del área urbana en Medellín fue uno de los llamados que realizó Kevin Turner, coordinador de la oficina en Medellín para los Derechos Humanos de la ONU, a la administración municipal.

Durante su intervención, realizada el 3 de octubre en el Concejo de Medellín, Turner manifestó que, si bien existen muchas complejidades de seguridad en la ciudad, la militarización no es la solución a largo plazo.

“Los líderes políticos deben iniciar, incluso hoy, un proceso para definir las circunstancias bajo las cuales el Ejército se pueda retirar del área urbana”, indicó el funcionario.

Turner agregó que, desde la Oficina regional Medellín de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han percibido en el transcurso de este año un aumento de violencia en el área urbana que no ha podido ser resuelta a través de la respuesta institucional. “En nuestro diálogo con líderes y defensores de Derechos Humanos en las comunas de Medellín hemos observado un ambiente de terror y una reciente falta de confianza en las instituciones”, expresó.

En conversaciones con el alcalde y la Policía Nacional, dijo el funcionario, se han entablado algunos temas que consideran urgentes para comenzar a contrarrestar la violencia.

Vea también: Las zonas donde más (y menos) matan en Medellín

Así, además de que las Fuerzas Militares se retiren de los territorios, Turner hizo un llamado a la necesidad de fortalecer las medidas para prevenir los homicidios, ampliar la inversión social en las comunas más afectadas por la violencia y renovar el diálogo con las comunidades.

“Cuando hablamos con líderes sociales, nos dicen que no hay diálogo y que desde la Alcaldía no les escuchan. Renovando el diálogo se puede reconstruir la confianza y adaptar las conversaciones a las necesidades de las comunidades (...) Medellín es una ciudad transformada, que ha ganado premios internacionales por haber creado su nueva realidad, dando prioridad a la inclusión social y a la planeación urbana. Merece los premios que se ha ganado, pero todos reconocemos que esta realidad, para la gran mayoría de la población de Medellín, es una imagen y no su realidad cotidiana”, concluyó Turner.