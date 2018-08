Piden ratificar condena a mujer que lanzó niña de piso 18 en Medellín

La Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación le solicitaron a los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificar la condena de 35 años de cárcel en contra de Alejandra Salazar Rengifo quien es señalada de asesinar a la hija de su novio, de seis años de edad, lanzándola desde el piso 18 de un edificio en Medellín el 11 de julio de 2012.

Así lo declararon los representantes del ente investigador y del órgano de control durante la audiencia de casación que se desarrolló este martes en el alto tribunal, ante la solicitud de la defensa de la condenada al solicitar la revisión de la condena por homicidio agravado que fue impartida contra la mujer.

“En el juicio faltó desarrollar exploración dactiloscopia a la menor, porque era el punto esencial para establecer si hubo o no un acto criminal. Esto era importantísimo porque hay un solo testigo presencial, Valentín Morales, quien dijo que observó una caída libre como si nadie la hubiese empujado”, expresó el abogado de Salazar Rengifo.

Everto Rodríguez Hernández, representante de la Fiscalía, desestimó los argumentos del abogado puesto que el “Tribunal Superior de Medellín abordó los temas planteados por la defensa en el recurso de apelación y una vez valoró las pruebas practicadas en el juicio llegó a la conclusión inequívoca que la responsabilidad en el homicidio fue por una conducta dolosa”.

Entre tanto, Paula Andrea Ramírez, delegada de la Procuraduría, además rechazó el argumento de los defensores de la condenada acerca de un presunto homicidio culposo puesto que “ella no mostró ningún signo de alarma, pese a encontrarse con la menor, abandonó el lugar de los hechos, no comunicó la situación cruel que se había presentado y le dijo a su novio, el padre de la menor, que no tenía conocimiento, que no supo de la situación de la niña”.

Por otro lado, Astrid María Gómez, representante de la familia de la víctima, adscrita a la secretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, su sumó a la petición para ratificar la condena en contra de la Salazar Rengifo.

“Una testigo, ama de casa, quien residía en el mismo edifico de los hechos, vio cómo pasó la menor por el balcón de su apartamento. Ella corrió inmediatamente con su empleada del servicio para auxiliar a la menor. La encontró con vida, con su cuerpo incrustado en las ramas de un árbol. Allí le preguntó qué le pasó y la niña le respondió que la habían tirado. Es increíble pensar que una niña en semejante condición tuviera la capacidad para mentir. También está el testimonio de Víctor Díaz, patrullero de la Policía, quien al llegar a la escena le preguntó a la niña: ¿Quién te tiró? Alejandra. ¿Quién es Alejandra? La novia de mi papá.”, expresó Gómez.

Este crimen, al parecer, se habría dado producto de los celos de la mujer hacia su novio, por la atención que le prestaba a su hija, además del hecho de haber sufrido cuatro abortos, según se informá al interior del proceso.