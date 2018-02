Presidente de sindicato del Inpec en Bellavista, declarado “objetivo militar”

El presidente del sindicato del Inpec en la cárcel Bellavista, dragoneante Luis Pinzón, dio a conocer que había sido calificado como “objetivo militar” por cuenta de las Autodefensas Gaitanistas.

Según Pinzón, en diciembre del año pasado fue abordado por dos personas en Medellín, quienes le preguntaron que si eran ciertos los cobros de entre dos y cuatro millones de pesos para agilizar un traslado desde las estaciones de Policía hacia Bellavista.

Ante esto, el uniformados aseguró que les respondió que esto no es cierto, “porque el personal del Inpec no toma las decisiones en cuanto a quién trasladar o no hacia la cárcel”. Pinzó agregó que le envió una comunicación a la dirección del penal, poniendo en conocimiento de la situación a la dirección, “pero hasta el momento no he obtenido respuesta”.

Luego de esto, en enero pasado recibió una llamada de una mujer, quien le volvió a preguntar por los costos para agilizar el traslado de “un hijo que está en la estación La Candelaria, diciéndome que se había comunicado conmigo para agilizar un traslado del interno que estaba allí”, agregó el dragoneante.

Frente a las amenazas recibidas, manifestó que la situación ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía, y que hará lo propio esta semana ante la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.