Nuevo asalto de ladrones en motos en el suroccidente de Medellín

La tarde del jueves 6 de diciembre se presentó un nuevo atraco perpetrado por ladrones en motocicletas en el suroccidente de Medellín. La víctima fue el conductor de un automóvil quien transitaba por la carrera 80 y fue abordado por ambos costados del vehículo.

El afectado le contó a EL COLOMBIANO que el hecho ocurrió cerca de las 6:00 p.m., cuando estaba llegando al sector de Campos de Paz después de haber pasado el puente de El Rodeo.

Los delincuentes aprovecharon el taco, que según la víctima llevaba más de hora y 20 minutos, y como se puede apreciar en un video grabado por el vehículo que venía atrás, se acercan por ambas ventanillas amenazando a los ocupantes.

“Iba con mi esposa, por mi ventanilla me amenazaron con un revolver, me dijeron que apagara el carro, yo no lo quise hacer, entonces uno de los ladrones me alcanzó a quitar el reloj hasta que pude subir el vidrio”, relató el hombre.

Por fortuna, la pareja no fue agredida, pero los delincuentes huyeron con el objeto robado. La familia de la víctima adelanta las denuncias pertinentes y la Policía ya tiene conocimiento del video como material probatorio para dar con los responsables.

El dueño del vehículo pidió a las autoridades celeridad para resolver este caso, que capturen a los ladrones para que no vuelvan a cometer el mismo delito en esa misma vía u otras zonas de la ciudad.