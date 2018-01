Millonarios robos a turistas en fincas en San Jerónimo

La víspera de Año Nuevo para dos grupos de turistas en San Jerónimo, occidente de Antioquia, terminó en un mal trago por el robo de varias de sus más preciadas pertenencias.

Los hechos ocurrieron en la vereda Llano de Aguirre, cerca a la parcelación El Hato, en la madrugada del domingo en dos fincas de alquiler a donde los grupos de amigos habían llegado para disfrutar del receso de fin de año.

Wilson Alberto Álvarez Martínez, uno de los turistas que sufrió el millonario robo, detalló que los ladrones aprovecharon la madrugada cuando todo el mundo dormía para ingresar a la finca y llevarse las pertenencias de mayor valor:

“Todo el mundo estaba dormido y los ladrones entraron incluso a varias de las habitaciones y se llevaron los objetos de mayor valor. Yo sentí que abrieron la puerta de la alcoba, pero pensé que era la misma gente con la que estaba”.

De acuerdo con el relato de la víctima, los ladrones tuvieron tiempo de vaciar los morrales en el exterior de la propiedad y llevarse solo las cosas de mayor valor. Entre los objetos hurtados hubo celulares de alta gama, relojes, cadenas, gafas y zapatos nuevos para estrenar el 31 de diciembre. Nadie de los 18 ocupantes de la finca se percató del hurto hasta pasadas las 8 de la mañana.

A los vecinos también les robaron

Un grupo de extranjeros, que descansaban en una finca contigua, también sufrió el hurto de sus pertenencias en la madrugada del domingo bajo la misma modalidad: sin armas y sin necesidad de intimidar a nadie.

El teniente coronel Javier Castro, comandante operativo de la Policía Antioquia, confirmó que recibieron el reporte de esos dos robos en zona rural de San Jerónimo e indicaron que las investigaciones apuntan a que los ladrones conocían muy bien las propiedades saqueadas:

“Todo apunta a que las personas que perpetraron el hecho tenían alguna cercanía con una de las fincas porque conocían la distribución de los lugares, las chapas no estaban forzadas y las personas que estaban descansando no se percataron del hecho. No fue algo fortuito”, dijo.

El uniformado indicó además que tienen reporte de que en los últimos días ocurrieron otros casos similares en el municipio de San Jerónimo y en Santa Fe de Antioquia por lo que investigan si algunas personas del sector estarían tras los hechos delictivos.