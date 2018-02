Habla el primer testigo de la defensa de Gustavo Villegas

-Doctor, buenos días. ¿Es cierto que usted encabeza la lista de los 59 testigos que Gustavo Villegas Restrepo llevará en el juicio como parte de su defensa?

“Sí, es cierto”.

Así respondió Jaime Jaramillo Panesso a la pregunta que le formuló EL COLOMBIANO. Luego de mostrar su sorpresa por la cantidad de testigos, precisó que “voy a testificar sobre la larga trayectoria de Villegas en la tarea que se hizo en la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia y sobre lo que posteriormente hizo como funcionario de la Alcaldía de Medellín en relación con los grupos armados y pandillas. Me constan esas tareas, porque trabajé con él”.

¿Su declaración tendrá que ver en algo con la tesis de la Fiscalía sobre un presunto favorecimiento de Villegas a la organización criminal “La Oficina”.

“No. De eso no me consta nada”, aseguró Jaramillo Panesso, un hombre al que el investigador Jorge Giraldo Ramírez describe como un personaje versátil: abogado, académico, político, fundador de organizaciones no gubernamentales, melómano profesional, poeta aficionado, periodista de toda la vida, cronista de ciudad, hombre público y buen amigo.

El mismo Jaramillo Panesso afirmó que dentro del juicio a Villegas también van a declarar dos de sus excompañeros en la Comisión Facilitadora de Paz: la exdirectora de Comfama, María Inés Restrepo de Arango, y un directivo de esa caja de compensación familiar, Juan Diego Granados. Y, según su percepción, “me imagino que en esa lista también debe estar Jorge Gaviria”.

Se refiere a Jorge Fernando Gaviria Vélez, quien, según lo reveló EL COLOMBIANO el 13 de julio de 2017, fue uno de los gestores del borrador de un proyecto de ley impulsado por la alcaldía de Federico Gutiérrez Zuluaga, que buscaba el sometimiento y acogimiento a la ley de organizaciones criminales como “La Oficina” y el “Clan del Golfo”. Gaviria afirmó y documentó que esa iniciativa gubernamental la conocieron el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, y la exdirectora seccional de la Fiscalía, Claudia Victoria Carrasquilla Minami, entre otros personajes.

Uno de los aspectos centrales de la declaración de Jaramillo Panesso es que la relación de Gustavo Villegas Restrepo con los capos y grupos delincuenciales es de vieja data “y no tiene picardías”.

En concepto del abogado, en virtud del papel jugado en la desmovilización de grupos al margen de la ley, como el bloque Cacique Nutibara de las Auc (2003), y por el apoyo a iniciativas como la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia (años 90), “Villegas les infundía confianza a los grupos de bandidos, para ser mediador ante la Fiscalía y en otros casos que no conozco directamente. Que no me digan que esas son cosas de último momento”.

El número uno en la lista de testigos de la defensa de Villegas destacó que el exsecretario de Seguridad de Medellín “estaba metido en la miel, porque ese era su oficio. No es lo mismo la confianza que le tenían a Villegas que a cualquier persona que llegara al cargo de secretario de Seguridad sin esa trayectoria”.

Jaramillo Panesso dijo que él mismo puede testimoniar que la confianza es un factor clave para esa interlocución con el mundo de la delincuencia: “eso se gana en años. Usted se toma un tinto con “Timochenko” o con “Francisco Galán”, y claro que se tejen relaciones de confianza que se traducen en relaciones políticas. Si uno los trata como bandidos, no avanza ni ocho días en las conversaciones. Eso es normal, pero la gente del común ve estas cosas como un pecado, como si uno fuera un compinche”.