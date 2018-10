Con una marcha, Vegachí rechaza crímenes de dos niños

“Yo volvía a mi casa más o menos en una hora, no me demoré mucho, y cuando llegué estaba la puerta abierta y todo oscuro, lo que me pareció muy raro; entonces entre a una pieza y vi a mi niño con mucha sangre, lo examiné y tenía una cortada en el cuello, ahí dije me lo mataron, me lo mataron, y al moverlo vi a mi niña debajo de él, también asesinada con muchas heridas de cuchillo”, relató esta madre.

Para ella, el móvil del crimen podría ser que el joven capturado, desde hacía cerca de un mesa, pretendía a su hija y quería hacerla su novia, pero la pequeña lo rechazaba porque consideraba que era muy niña para tener novio.

“Él siempre la perseguía, pero mi niña apenas tenía once años, no lo aceptaba, lo que pido para él es cadena perpetua, que lo metan toda la vida a al cárcel”, dijo.

Sobre el otro joven, no quiso dar más detalles. Solo expresó que él dejó al muchacho solo con los niños y se fue tras ella, en al camino la alcanzó, pero narró que, de todas maneras, aunque no está capturado, la Policía y la Fiscalía lo están investigando.

La marcha de rechazo a este crimen se inicia después de las 3:00 p.m. de este martes, y fue convocada por la Alcaldía de Vegachí. Los marchantes anunciaron que llevarán camisetas blancas.