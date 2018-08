¿Exceso de autoridad de la Fiscalía? El incidente de tránsito que terminó en amenaza

2 individuos del CTI d la @FiscaliaCol tratando d intimidar con arma d fuego... los personajes del video se pasan x alto una señal d PARE y después q me pego del pito x q casi me chocan, me tratan d intimidar apuntándome a mi y luego al carro con su arma de dotación

Así no es pic.twitter.com/vjrOqlU9p3