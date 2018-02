¿Vive en el nororiente de Medellín? Atención, porque se va a ir el agua

Por ley, los tanques del agua deben ser lavados dos veces al año para garantizar que este recurso cumpla con las condiciones de calidad aptas para el consumo humano, según explicó EPM.

Es por esto que habrá una interrupción temporal del servicio de acueducto en sectores del nororiente de Medellín. Durante la suspensión, la empresa prestadora de servicios públicos pondrá a disposición de la comunidad 120 tanques de almacenamiento de agua potable.

De acuerdo con la programación, durante esta semana se hará el lavado de los tanques de los circuitos Batallón, Piñuela y La Cascada, lo que implica la interrupción del servicio de acueducto, así:

Entre las 10:00 p.m. del lunes 19 de febrero y las 3:00 a.m. del martes 20 de febrero

• De las calles 58 a 59 entre las carreras 50 y 50C.

• De las calles 59 a 67 entre las carreras 51 y 46.

• De las calles 67 a 73 entre las carreras 53 y 44.

• De las calles 73 a 77 entre las carreras 51 y 48A.

Comprende 9.357 clientes de los barrios: Brasilia, Jardín Botánico, Universidad de Antioquia, Sevilla, El Chagualo, Jesús Nazareno, Hospital San Vicente de Paúl, Prado (Medellín), Parque Norte, San Pedro, La Mansión, Manrique Central No. 1, Manrique Central No. 2 y Campo Valdés No. 1.

Entre las 9:00 p.m. del martes 20 de febrero y las 3:00 a.m. del miércoles 21 de febrero

• De las calles 77 a 86 entre las carreras 49 y 52.

• De las calles 77 a 91 entre las carreras 52B y 62.

• De las calles 85 a 91 entre las carreras 49 y 52.

• De las calles 91 a 96 entre las carreras 50A y 54.

• De las calles 96 a 97A entre las carreras 50B y 52.

Incluye 21.210 clientes de los barrios: Brasilia, San Isidro (Medellín), Palermo, La Rosa, Miranda, Aranjuez, Bermejal-Los Álamos, La Piñuela y Moravia.

Jueves 22 de febrero de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

• De las calles 46 a 47A entre las carreras 2AB y 3C.

• De las calles 47A a 49A entre las carreras 3 Este y 4.

• De las calles 51B a 53B entre las carreras 2 y 3A.

• De las calles 53B a 56A entre las carreras 10 Este y 9.

Cobija 4.334 clientes de los barrios: Barrios de Jesús, Ocho de Marzo (Santa Elena), Juan Pablo II, San Antonio (Santa Elena), Villa Turbay (Santa Elena), Villatina, La Sierra (Santa Elena), Villa Lilliam, Santa Lucía y Las Estancias.

Ante esto, EPM presentó excusas a la comunidad por las incomodidades que pueda ocasionar esta situación.