Así miden en el Valle de Aburrá cada gota de lluvia que cae

El plan consiste en que no hayan víctimas. Si bien los desastres naturales, causados por las lluvias o el desbordamiento de ríos y quebradas, son impredecibles, con las alertas tempranas los organismos de socorro pueden estar mejor preparados para atender emergencias.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá reportó que, hasta el año pasado, la capital tenía 40 estaciones en su red de monitoreo hidrometeorológico, pero son distintas a las del Valle de Aburrá pues, según Hoyos, cada territorio es particular.

“Hay experiencias internacionales que hemos tomado, pero no podemos decir una en particular. Tenemos precipitaciones y topografía distintas a las de Estados Unidos o Europa, entonces nuestra red se planea de acuerdo a lo local, respondemos a lo que dice nuestra naturaleza, no la de otros sitios”, anotó.

La red no impide que las inundaciones sigan ocurriendo, o que en ocasiones aludes se lleven por delante algunas viviendas, pero el Siata busca, coordinando con organismos de socorro, que los daños sean solo materiales y no cobren la vida de personas.

“En enero de este año, logramos activando una de las alarmas instaladas en Bello (ver mapa), que la comunidad saliera de sus casas antes de la inundación súbita causada por una creciente de la quebrada La Loca. No hubo ni un solo herido”, reveló Hoyos.

Al comienzo la red solo tenía $200 millones de presupuesto al año. Hoy en día el sistema creció hasta llegar a requerir cerca de $300 millones al mes para funcionar.