Siguen quejas por ruido en el centro de El Poblado

De las familias del centro de El Poblado y Provenza a las que en 2013 el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Antioquia les falló a favor una acción popular contra el ruido que los afectaba, hoy allí solo quedan seis.

La acción popular les ordenó a la Alcaldía y a la Policía “diseñar y ejecutar programas efectivos para controlar las fuentes de emisión de contaminación auditiva en Provenza y centro de El Poblado”. También ordenó la congelación de establecimientos con venta y consumo de licor.

Lina Calle, subsecretaria de Gobierno de Medellín, expresó que la Alcaldía sí está cumpliendo la acción popular y al inspector de El Poblado lo delegó para realizar operativos todos los fines de semana para contrarrestar el problem.a.

José Hermán Molina, uno de los accionantes, advirtió que a pesar de la decisión judicial, la situación para los residentes no mejoró, pues los establecimientos fueron autorizados a funcionar hasta las 4:00 a.m., cuando antes el cierre era a las 2:00 a.m.

Además, se abrieron nuevos negocios -algunos con terrazas para bailes- lo cual atrae más visitantes, sostuvo Molina, quien agregó que esto llevó a incrementar el ritmo de salida de los residentes tradicionales del sector.

Beatriz Elena Mesa, quien vive en la carrera 40 con la calle 10, dijo que en los alrededores de su casa hay varios negocios de rumba y los fines de semana el ruido no la deja dormir. Indicó que algunas personas les han sugerido vender, pero que ella y sus hermanas no quieren dejar la herencia de sus padres.

Jaime Sepúlveda fue uno de los impulsores de la acción popular que no aguantó el ruido de Provenza. Decidió, hace 8 meses, venderle su casa a un extranjero y pasarse para un lugar más tranquilo, en el barrio San Lucas. Expresó que se cansó de pedir que se cumpliera la acción popular y se fue para otro lado.