Suspensión al contralor abre nuevos interrogantes

Zuluaga Peña manifestó en su hoja de vida haber obtenido el grado de doctorado en Derecho Administrativo de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, España, en octubre de 2012. Ese diploma le dio una ventaja de 40 puntos sobre sus competidores. Pero la universidad certificó que tal título no había sido expedido. En noviembre de 2017, en diligencia de versión libre, Zuluaga reconoció que no se ha graduado. “Jamás presenté documentos falsos. Tengo que aceptar que hubo un error de mi hoja de vida (...) tengo una letra muy fea, horrorosa, siempre he acudido a que alguien me la llene y, por eso, no es mi letra. Pero yo la firmé. No verifiqué y nunca estuve concentrado en ese error, que se había puesto como terminado el doctorado”, dijo.