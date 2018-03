Susto por otro edificio en riesgo

Juan Andrés Oviedo

Consultor y Doctor en Ingeniería Sísmica y Estructural

“La evacuación de edificaciones es una situación que no debería estar pasando a la luz de la normatividad vigente (Ley 400 de 1997 sobre construcciones Sismoresistentes y la Norma Sismoresistente 2010).

ANÁLISIS

Qué hacer en caso de registrarse fisuras

Las edificaciones deben tener un buen comportamiento y más, cuando hablamos de carga vertical (peso fijo y variable que debe soportar un edificio). Algo no está bien cuando las autoridades ordenan la evacuación pero serán los estudios los que deberán determinar cada caso en particular. Cualquier comprador que se acerque a un proyecto de vivienda supone que se están cumpliendo las normas en términos de estabilidad estructural. Al comprador común le queda muy difícil evaluar estudios técnicos, porque estos parten de la fe en el cumplimiento de la normativa. El comprador tiene que fijarse en que el que gestiona o gerencie el proyecto, le muestre documentación donde se cumplan las normativas actuales.

Si se presenta alguna fisura en un apartamento ya habitado, se le debe avisar al administrador para que haga una evaluación técnica y se determine si se la da aviso o no a las autoridades. Desde 1998, las edificaciones deberían tener instrumentación sísmica, herramienta que permite monitorear el estado de la edificación e identificar a temprana edad algún comportamiento estructural. Esto permitiría contratar monitoreos de salud estructural, de patologías, vulnerabilidad y con base en esos estudios, determinar qué tan compleja es una situación. No todas las fisuras son por mal comportamiento y no todas generan riesgo latente.

La copropiedad tiene que buscar expertos antes de generar alguna alerta, pero debe estar pendiente constantemente de lo que sucede en la edificación”.