Teddy, otro de los perros más buscados en Medellín

#buscandoateddy es hashtag con el que una familia de Medellín espera encontrar a su mascota Teddy, un perro criollo de 3 años de edad al que le falta una patica y que está desaparecido desde el pasado 24 de noviembre, cuando huyó de su casa, en el corregimiento San Antonio de Prado, sin que se tenga huella de su paradero.

Según relata su dueña, Tatiana Gómez, Teddy salió de su apartamento en la Unidad Reservas del Prado, en los momentos previos a un fuerte aguacero el sábado 24 de noviembre, en un leve descuido de la familia, que no dejó bien cerrada la puerta.

“Nosotros vivimos en un cuarto piso, ese día caían muchos truenos y Teddy le tiene mucho miedo a eso, a la pólvora y a las bombas, por eso huyó, pero no nos dimos cuenta de que se había escapado sino al rato, llamamos al portero del edificio, dijo que él lo vio en la unidad, pero no se dio cuenta cuando cruzó la puerta de salida”, narra Tatiana, estudiante de veterinaria y quien recogió el perrito hace tres años.

Ella trabajaba en la Alcaldía de Medellín como guía ambiental y estaba por el barrio Campo Valdés, cuando lo vio entre una volqueta de basura. Era un bebé de apenas un mes, al que le faltaba media patica trasera derecha.

“Era tan pequeñito, que me cupo en el bolsillo del chaleco. Lo recogí para darlo en adopción, pero luego no fui capaz, me encariñé de él y ya llevamos tres años juntos, en mi familia (compuesta por ella, su compañero sentimental, su madre y dos hermanos menores) todos lo adoramos”, dice Tatiana.

Es tanto su amor por la mascota, que ya la familia imprimió 3.000 volantes que ha repartido por toda la ciudad. Ya se han gastado más de 300 mil pesos en gasolina, pues se han ido a recorrer las calles tratando de hallarlo.

Dado lo viral que se ha vuelto el tema en las redes sociales -muy similar al de Axel, un perro Pitbull que también se le extravió a su dueño el pasado 8 de noviembre y que tampoco aparece-, a Tatiana la han llamado a reportar avistamientos del animal en muchas ocasiones y siempre corre a buscar sin resultados.

Lea: Esta es la historia de Axel, el Pitbull al que buscan en todo Medellín

“Una vez me llamaron a las 3.00 de la mañana, dijeron que lo habían visto y de inmediato salí en el carro para el sector, pero nada”, cuenta la joven.

Dice que la tristeza en su familia es tal, que el día que se perdió habían empezado a poner los alumbrados y los adornos decembrinos, pero al notar su ausencia dejaron de instalarlos. Solo alcanzaron a ubicar unas luces externas, pero todos los demás elementos se quedaron guardados.

Tatiana asegura que si Teddy no aparece, en su casa no habrá Navidad. Tampoco fiestas ni celebraciones. Su ausencia les pesa como la de un hijo o un hermano.

“Si aparece, volveremos a tener felicidad, le tengo hasta la casa adornada con afiches de bienvenida, y una señora nos regaló un pasacalle con el que salimos a los cruces viales para que la gente lo vea, lo estamos rotando de lugar”, cuenta Tatiana.

Pese a haber corrido ya casi 20 días desde la pérdida, ni la joven ni su familia renuncian a Teddy. Ofrecen recompensa por quien ayude a encontrarlo. Los reportes pueden hacerse a los celulares 321 855 79 12 y 313 742 97 08.

Tatiana asegura que es una mascota tierna, sin agresividad, por lo que si alguien la ve trate de cogerla y guardarla mientras ella pasa a recogerla.

Los perros son criaturas maravillosas que entregan su amor incondicional y eterno sin limitaciones. Por eso no es difícil entender la desazón y la lucha de esta familia por hallar a Teddy. Si lo ve, no pase de agache. Tatiana le agradecerá el reporte durante toda su vida.