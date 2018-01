Esta mañana ocurrió el sexto temblor en tres días en Antioquia

Un temblor de tierra de magnitud 2,7 en la escala de Richter fue registrado cerca a Dabeiba, Occidente antioqueño, a las 8:30 a.m. de hoy viernes, según informó el Servicio Geológico Colombiano, SGC.

El epicentro de este movimiento telúrico se ubicó a 18 kilómetros de la cabecera principal del municipio, a una profundidad no menor de 30 kilómetros.

Según el histórico de SGC, en los últimos tres días han ocurrido 6 temblores en Antioquia.

El pasado miércoles, a las 8:06 a.m., se registró un sismo de 1,4 en el municipio de San Andrés de Cuerquia; una hora después, a las 9:31 a.m., hubo otro de 2.6 en Zaragoza; a las 9:43 a.m. del mismo día, uno de magnitud 1.3 en Murindó, y a las 10:26, otro de 1.8 en el mismo municipio.

Finalmente, ayer jueves, el Servicio Geológico Colombiano reportó otro sismo de magnitud 1.6 a las 5:14 a.m. en jurisdicción de Murindó.