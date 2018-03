Medellín quiere que el próximo presidente financie tranvía de la 80

El proyecto del Tranvía de la 80 parece que no morirá. Este lunes el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que en los próximos meses radicará ante el Gobierno Nacional el proyecto para que el próximo presidente asigne los recursos que ya se solicitaron y que hacen falta para construir el tranvía.



La construcción de esa obra está presupuestada en 3 billones de pesos, de los cuales el Gobierno debería aportar 1,8 millones de pesos.

El proyecto será radicado ante el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y Consejo Nacional de Política Económica y Social, (Conpes). “Mientras tanto se construirán al menos tres intercambios viales, que están por definir”, dijo Gutiérrez durante su audiencia de rendición de cuentas por el segundo año de gobierno.

Esos nuevos intercambios, sobre la vía, estarían en las calles 30, 33 y Colombia; y contarán con infraestructura que se adaptaría al futuro paso del sistema masivo.

“Bogotá se merece su metro, me alegra que recursos lleguen a Barranquilla para un tranvía; a Cundinamarca en el Regiotram. No nos gusta que (los recursos) no lleguen a Medellín, hemos prepagado la deuda del metro, es muy importante que lleguen los recursos para sistemas de transporte”, declaró Gutiérrez.

En noviembre de 2017 el ministro de Transporte, Germán Cardona, dijo que el tranvía no tiene recursos asegurados por parte del Gobierno, pues ya se habían asignado 25.000 millones de pesos para el cable de Picacho.

Ese mismo día Alejandro Maya Martínez, viceministro de Transporte, dijo que a su despacho no habían llegado los planos del proyecto. Pero el alcalde Gutiérrez lo desmintió y aclaró que incluso se contrató a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) para la estructuración del plan.

Para la construcción del tranvía de la 80 ya hay asegurados 600.000 millones de pesos que salieron de la venta de acciones que EPM tenía en Isagén.

El tranvía de la 80 está planteado como una obra de movilidad que irá desde La Aguacatala hasta Caribe, cruzando el occidente de Medellín, con una extensión de 13,5 kilómetros y una proyección de 200 mil usuarios por día. Está estructurado en tres fases, pero la inicial sería desde La Floresta hasta Caribe.