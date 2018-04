El problema de la comida callejera no es sólo en Las Palmas

“Todos los años hemos intervenido el lugar, las condiciones que se encontraron no eran desconocidas para nosotros. Incluso a ellos (comerciantes) les hemos dado educación sanitaria, pero no han hecho caso de las recomendaciones”, dijo.

La vocera de la Secretaría de Salud aseguró que al tomar alimentos preparados en vía pública está asumiendo los riesgos de una preparación expuesta a muchos factores contaminantes.

Por eso recomendó visitar los establecimientos comerciales formales que constantemente son inspeccionados y calificados con un adhesivo que funciona como semáforo: rojo para indicar que el sitio tiene problemas sanitarios que pueden afectar la salud; amarillo para advertir que las condiciones sanitarias son buenas pero hay algunos detalles por afinar, o verde que indica que el lugar cumple con la norma.

El año pasado se inspeccionaron más de 5.000 locales en la ciudad y el 80% de ellos tuvo calificación amarilla o verde, según informó la Alcaldía de Medellín.

Según cifras de la Secretaría de Salud, en 2017 se presentaron 1.439 casos de intoxicación alimenticia en Medellín, de los cuales un 30% se generó por consumo de comidas callejeras.

“Si aún así decide comer en la calle puede fijarse en la disposición de las basuras, que no estén cerca de charcos o alcantarillas, que tengan un galón de 20 litros de agua con grifo, y que el personal que manipula la comida tenga uniforme, uñas limpias y no use accesorios”, sentenció.

La Subsecretaría de Espacio Público anunció que los controles a las ventas informales continuarán en la ciudad y que aquellos que no cuenten con los permisos de operación serán levantados.

Entre tanto la Secretaría de Salud reportó que se prepara para aumentar los controles y las capacitaciones a los venteros.

En 2017, la Subsecretaría de Espacio Público y la Secretaría de Salud hicieron 3.248 visitas de control y capacitaron, de manera gratuita, en asuntos sanitarios, a 12.600 personas que trabajan en estos sitios.