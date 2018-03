Medidas para mejorar la calidad del aire: ¿de fondo y suficientes?

“Lamentablemente el estado de prevención no ayudó mucho, y de principio se debieron generar acciones más fuertes, como las que finalmente se tomaron”, apuntó e insistió en la pertinencia del pico y placa todo el día, de manera permanente.

No obstante el reporte satisfactorio de las acciones para mitigar la alerta y preservar la salud, desde colectivos ciudadanos se hicieron cuestionamientos sobre el por qué esperar episodios críticos para tomar medidas.

Las soluciones de fondo a la problemática ambiental pasan por tres estrategias, lideradas por el Amva: el Plan Operacional para enfrentar Episodios Críticos de Contaminación Atmosférica (Poeca), el Plan Integral de Gestión de Contaminación del Aire (Pigeca) y el Pacto por la Calidad del Aire.

María del Pilar Restrepo, subdirectora ambiental del Amva, dijo que aunque esas apuestas son a mediano y largo plazo ya trabajan en ellas.

Recalcó que con el Pigeca, entre otras acciones, se busca mejorar la red de monitoreo, la calidad del combustible, avanzar en la renovación del parque automotor, programas de arbolado urbano, la manera de enfrentar episodios críticos, e incentivos a sectores productivos para que cumplan metas ambientales.

“Este plan (Pigeca) ya se está implementando. No estamos esperando que suceda lo que ha venido pasando”, apuntó y puso como ejemplo el propósito del alcalde Federico Gutiérrez para mejorar la calidad de combustibles con la Procuraduría.

Restrepo aceptó que en la calidad del aire incide el incremento del parque automotor, en un 80 % responsable de la contaminación, y que aún no se ha hecho renovación. Mientras no cambiemos tecnologías, mejoremos combustibles, movilidad eléctrica y transporte integrado no se verán los resultados”, concluyó.