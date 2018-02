Zonas de mascotas en conjuntos: ¿la solución o discriminación?

Las mascotas han ganado un espacio importante en las familias de hoy y, por ejemplo, según Monsalve, en su urbanización de 87 apartamentos hay 40 animales entre perros y gatos.

Al respecto, Alfonso Álvarez, presidente de Asurbe, gremio que reúne a las copropiedades de Medellín, dijo que en las urbanizaciones no se ha sabido trabajar en la adaptación a esa nueva cultura y siempre se maneja desde el conflicto entre dueños de mascotas y quienes no les gustan.

“Se ponen carteleras orientados a mostrar el problema: que no se recogen los excrementos, que no se usa traílla, que el ruido. Pregunto: ¿cuántos amos son irresponsables en la tenencia de mascotas? En una urbanización con 200 apartamentos me respondieron que cinco. Entonces, por cinco situaciones generamos un problema de comunidad y no nos concentramos en proponer”, afirmó.

Para Álvarez es preocupante que se deje el mensaje, con los sitios exclusivos para mascotas, de una discriminación para los tenedores de estos animales. Sin embargo, apuntó, es viable si hay concertación entre los habitantes y se socializa de manera adecuada.

“Estos espacios son una práctica nueva, y muestra que las administraciones y los consejos son creativo y se piensan en soluciones. Pero no debe ser una exigencia. Los ejercicios son válidos si son por medio de acuerdos, con argumentos, de esa manera la gente entra en razón”, concluyó.