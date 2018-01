El tarot para todos los signos en 2018

Contexto de la Noticia

Aries - Del 20 de marzo al 20 de Abril

El Diez de espadas marca el final de un largo periodo; ahora podrá ir más allá de sus metas pasadas y entrar en momentos de claridad e impulso, de realización lenta y mejor concebida y proyectada. Si va pausado y seguro, todo es posible y realizable. Está cerrando un ciclo de siete años en el que lo intempestivo y su actitud fueron lo importante. Es tiempo de concretar proyectos, mantenerlos en progresión y cultivarlos. La fuerza que la vida le generó le empuja, permítaselo, sobre todo después de su cumpleaños. Es su proyecto personal lo que cuenta, la creatividad la que lo mueve y el tiempo de preparación a su gran realización lo que lo estimula. Fertilidad es el tema y cómo crear y procrear van de la mano. Es tiempo de embarazos o de evitarlos si la edad o las circunstancias no son propicias. Como la fertilidad hace parte importante del año, será bueno mantener controles ginecológicos y hormonales, y mantener una dieta saludable. El tiempo es para concebir programas, aspiraciones. Liderar colaborando, colaborar mostrando caminos. Más compasión que pasión. Sin precipitación, sin bajar la cabeza como el carnero que lo representa, para embestir, sino con la cabeza en alto, reflexivo: planificar obliga, persevere. Para el amor, se trata de dejar atrás actitudes que perturbaron su vida sentimental y entrar en compromisos que permitan realizar proyectos de vida con el otro, mirar juntos hacia metas favorables, realizables. Gane en estabilidad emocional. Crecerán y pueden generar muy buenas ambiciones, o evitar aquellas perversas que perturban la vida de pareja.

Tauro - Del 20 de abril al 20 de mayo

El Diez de oros es un arcano que incita a elevar la materia hacia las cimas del espíritu. No importa lo que piense o haga, lo va a sentir. Sugiere la continuidad en lo que ha emprendido teniendo en cuenta la flexibilidad para ascender a una octava superior. Eso es evolucionar; lo precedente era indispensable: preparación, formación. Podría afirmar que 2018 es un año mayor, importante en su vida. Recoge y fecundiza. Esos son sus mejores apoyos, los más sólidos. Estupendo si se compromete con su entorno o una comunidad que lo requiera. En esto necesita el apoyo de otros que lo revitalizan y muestran alternativas. En los últimos años la vida se ha alejado de su medio más cercano. Eso permitió que enriqueciera sus dones, sus valores y entregara resultados que lo maravillaron. Descubra el placer de las pequeñas cosas. Ahora lo nuevo se va a evidenciar en la forma como hace las cosas, como le da vida a la creatividad, hacia donde quiere ir y, probablemente, con quién quiere empezar esta nueva etapa. El intercambio, la buena comunicación y la reciprocidad son indispensables. Reivindique sus necesidades amorosas. Estar atento y ser selectivo en pareja y sociedades; puede comprometerse, casarse, tener hijos. Y si la pareja o sociedad no aporta, el desapego es indispensable. Saber soltar, descubrir un ser más sensual y apasionado. Sorpresas. La capacidad de cambiar y adaptarse a nuevas circunstancias es el tema. Avance por etapas, sea reflexivo, pausado. Entusiasmo, sin ensoñación.

Géminis - Del 21 de mayo al 20 de junio

De restricciones a liberaciones. El Ocho de espadas habla de una nueva concepción de la vida y una forma diferente de realizar sus metas. Los ideales cambiaron y ahora el camino en espiral se abre, asciende. Va a requerir dos elementos que la vida emocional le pueden entorpecer: paciencia y determinación. La curiosidad le puede llevar a la dispersión; trate de mantener la atención y la tensión en cada cosa que hace, de lo contrario vuela y aterriza mal. Focalice su atención. Aprecie los momentos de calma y de trabajo con serenidad. Su alma es luminosa, déjela ver. Enriquezca con sus apreciaciones y su luz a su entorno más cercano. Hacerlo es sinónimo de bienestar y armonía. Es más sensible, percibe bien a los demás, intuitivo. Los últimos años su vida cambió y su estado de conciencia se elevó. Cambios que modificaron la forma de afrontar la vida misma, las relaciones y, sin duda, el trabajo. El trabajo es un área importante, hay que enfocarse más, salir de zonas de confort, buscar contactos, establecer nuevas relaciones profesionales: muy ordenado y concreto. Hay mucho que cambiar, puede mover montañas. El segundo semestre mostrará la cosecha y puede ser muy abundante. Los buenos hábitos atraen buena fortuna. El año permite dos aspectos importantes: ganar en seguridad personal, es decir en autoestima y en encontrar nuevas herramientas para manejar la vida profesional y la emocional (tecnologías, terapias alternativas). Estar atento a mucha energía interior que quiere manifestarse: hay que darle salida creativa para evitar la exaltación. Sus relaciones requieren de momentos de mayor introspección, para darles más solidez o para romperlas. Dude menos de usted y de los demás.

Cáncer - Del 21 de junio al 22 de julio

El Nueve de espadas le invita a trabajar la benevolencia, el discernimiento y el espíritu de entendimiento con los demás. Le encanta servir a una idea y hacer con pasión lo que le gusta. Engendra proyectos con facilidad cuando su mente se aclara y planifica. Construya presente, es la mejor manera de preparar el futuro. Debe aprender de la sensibilidad, cultivar la paciencia y la serenidad. Haga prueba de claridad de espíritu. Tiene la capacidad de encarnar y traer a la realidad el fruto de sus pensamientos y reflexiones. El exceso de energía tiende a desestabilizarle. Los apoyos a sus metas están presentes. Al hablar sienta que comunica lo esencial y enseña. Se interesa más en lo particular que en lo social, algo va a cambiar ahí este año. La vida viene desde hace tiempo intentando instruirlo en una forma diferente de relacionarse con los demás y con usted mismo. Con usted mismo viendo lo mejor y lo más oscuro suyo en los demás. Una buena forma de consultar el oráculo de Delfos y entender lo escrito en el Portal de la entrada: Conócete a ti mismo. Conocerá a los Hombres, conocerá a los dioses. Deje atrás personas y situaciones tóxicas. Es el momento de elevarse, abrirse a nuevas relaciones, a oportunidades más satisfactorias. Evite amoríos, el año es de amores de todo o nada. Encuentre la serenidad que quiere, su mundo interior menos alterado le ayudará mucho. Va a recibir en la medida en que dé. Cierre lo que tiene que dejar antes de mediados de abril. Nuevas oportunidades que requieren paciencia, prudencia. Urge el orden, mantenerse en forma, mejorar la dieta alimentaria. Por momentos, la sensibilidad a flor de piel le pide interiorización y, mejor aún, retiro o soledad. Un año para ganar confianza y trabajar la complicidad.

Leo - Del 22 de julio al 23 de agosto

El Seis de bastos habla de la necesidad de la interacción entre lo celeste y lo terrestre. Entre lo que piensa y lo que hace. Es un tiempo en que las fuerzas de la pasión lo mueven, es muy lúcido y requiere despojarse de muchas de sus creencias. Libérese de cargas porque necesita lograr un estado superior de evolución. Empiece por pensarlo, por idearlo hasta que la claridad sea tal que lo pueda realizar: en su vida nada es fruto del azar. Es como un proceso de adaptación, para centrarse en lo que quiere lograr. La vida se renueva y puede lograrlo con ese objetivo cotidiano. Cuestionar su relación de pareja, sus amistades, la forma de amar es una buena idea. Ha sido un relacionista y eso le ha permitido crecer, tener perspectiva de servicio. Descubrió aspectos de su alma extraños y el inconsciente le mostró otros de su personalidad, desconocidos. Lo sintió en su cuerpo: este le ha llamado la atención, le pide cambiar aspectos perjudiciales de su vida diaria. Ha generado cambios y ha dado pasos importantes. Sentir compasión y amor por usted es importante siempre que el falso orgullo le imponga máscaras de poder que no necesita. La sensibilidad será exquisita. ¡Qué bueno mantener hobbies creativos, expresivos, concretos! Va a necesitar aliados si quiere crecer, mejorar. Estructurar lo que hace de manera diferente. Tan audaz y, sin embargo, el miedo a lo desconocido con facilidad lo asalta. Déjelos atrás y dedíquese a innovar, a marcar diferencias. Muchas personas salen de su vida para abrir espacios mejores, más amables. Déjelas volar también.

Virgo - Del 23 de agosto al 23 de septiembre

La transformación interior –su yo– tiene una manera diferente de afrontar las situaciones. Ese ha sido el trabajo mas importante en los últimos años. Ahora cierra ciclos, puertas, deja situaciones que le obsesionan y deterioran y empieza a manifestarse de una forma diferente, con mucha creatividad. Creer, confiar, muy concreto y realista. Hacer con pasión, con alegría, imprimirle a sus obras un sello de amor en el que verá expresado el aprendizaje anterior que sin duda va proveer mejores ingresos. Sembrar de manera inteligente donde sienta que la cosecha puede ser buena. Busque situaciones que le aporten frescura a su vida, deje de lado la intransigencia. Respetuoso y serio, disfrute más. El Rey de oros sugiere un personaje que puede y sabe cómo lograr los objetivos. Como es conservador le cuesta aceptar la novedad, ábrase. Para que las finanzas mejoren necesita contactos y promover por medios electrónicos sus servicios, darse a conocer en espacios que aún no ha explorado. Debe hacerlo desde enero, lo más pronto posible para que en el segundo semestre encuentre lo que quiere concretar, crear y hasta procrear. Como le toca jalonar proyectos, va a querer entrar en contacto con personas nuevas. Concretar “finamente” es el verbo para buenos resultados, sin olvidar que lo perfecto es enemigo. Si los resultados iniciales no son los que espera, su hacer le va mostrar mejores oportunidades. Este año no a los juegos de azar o loterías. Cuide la forma de expresar sus sentimientos y precíselos con dulzura. Hay que cultivar mas el amor propio y la expresión de la pasión. Desconfíe de la rutina y rompa un poco ese tinte de prudencia que lo acompaña, sea mas espontáneo.

Libra - 23 de septiembre al 23 de octubre

La Fuerza sugiere la inteligencia y el amor para el logro de los objetivos. Sin agresividad disuelve los conflictos y se enfrenta a sus impulsos internos. El personaje del arcano comprende la naturaleza de la bestia que le habita y la hace inoperante por la manera como la trata, con cuidado, con simpatía. Da, entrega lo mejor de sí mismo. Cuando La Fuerza es tranquila, es puro movimiento. Ella invita a ver y hacer del enemigo, el amigo, porque es quien realmente forja su vida, sus ideales. Es un año para afinar su trabajo, sus relaciones. Mucha concentración es exigida. Focalice sus dones para cada trabajo. Exigirse cada día es mejor que hacer esfuerzos heroicos, vanos. Puede asumir riesgos con disciplina. Aproveche el año para renovar su líbido y sea cariñoso, fácilmente lo olvida. Fino y delicado, en la búsqueda de la armonía que no falten los detalles. Sonría, cierre los lazos de amor con la pareja, realizar sueños juntos le favorece tanto como asumir nuevas responsabilidades. Si tiene vida de pareja cultívela, viva en concordia y deje de cuestionarse tanto mientras establece lazos sólidos, para qué estar ansioso, para qué complicar lo simple. Si es soltero podrá a través de encuentros interesantes encontrar el pie que se adapte a los zapatos que propone. La suerte le sonríe, pero le cuesta decidir. Sea selectivo, la tarea no es fácil, pero sí deliciosa. En el trabajo podrá realizar muchos de sus sueños. Su capacidad de adaptación, su entusiasmo comunicativo, su carisma, su sentido diplomático y los dones de mediador le ayudan a mejorar, a progresar en ascenso, liderando.

Escorpio - Del 23 de octubre al 22 de noviembre

El arcano evoca emociones, sentimientos y deseos. Cultiva el idealismo y ante todo lo pone en contacto consigo mismo y con el infinito. El elemento agua nos pone en contacto con lo esencial para encontrar la luz en lo más recóndito. Servir es el propósito anual. Cambiar, aprender a ser más tolerante. Participe en la creación de un mundo mejor y más amable, ahí reside su fecundidad. Deje atrás problemas que lo atan sin meterse en turbulencias emocionales. Le gusta afrontar la vida con los retos que le trae, no le sorprenden ni le atemorizan. Los obstáculos no le van a faltar y sus esfuerzos le permiten salir de ellos. Le ha tocado trabajar y hacer esfuerzos permanentes para obtener logros y mantener la economía a flote. Innovando, creando, reinventándose, más táctico. El año se inicia gris, tristezas que como la bruma opacan sus días. La introspección es benéfica para abrazar lo que le enseña y dejar de lado lo que nada le aporta. Es importante liberar los sentimientos espontáneamente para no controlarlos y causarse malestares. El año es interesante para aprender a hablar en vos alta consigo mismo. Sea sincero y diplomático. Tiene un sexto sentido desarrollado y cree que los demás lo poseen igualmente y eso le atrae problemas en la comunicación. Poco a poco todo ira aclarándose y vivir será un imperativo. Si está en pareja trate de reanimar la llama y salir de las rutinas. Es un año que permite prosperar en las relaciones. En el trabajo hay que abandonar actitudes de 2017 y cierto frío que ingresó en sus rutinas. Si lo hace con el segundo trimestre todo mejora, se libera de obligaciones y empieza nuevos proyectos, pero hay que luchar, sembrar, cultivar y estar atento.

Sagitario Del 23 de noviembre al 21 de diciembre

Es idealista. Busca el absoluto. Lo que ha realizado los últimos tiempos hay que continuarlo, persistir es un verbo a practicar todo el año. Mejor si no se dispersa. Hay que tener olfato para seguir las buenas oportunidades, intuiciones. El año le sugiere ser ahorrador, las tendencias son ambivalentes, de muy buenos recursos a sentirse apretado. Su primer semestre va estar muy positivo a nivel laboral, prevea, sea práctico. De mucha iniciativa, realice proyectos puntuales. Sin duda tendrá uno grande que le exigirá disciplina y la entrega de lo mejor de si. Cada proyecto que saca adelante le atrae dicha y satisfacciones, la mirada en el largo plazo para ahorrar e invertir es importante. Y si bien tendrá altibajos, el balance general y el final de año es muy positivo. 2018 le invita a dejar todo aquello que significa reproche, recriminación, dudas. Abra su corazón a la novedad, y si cree y tiene pareja exprese su amor, su ternura. Sea sincero. Si es soltero, qué buen año para el compromiso. No deje que el exceso de optimismo le enceguezca. Tiene el entusiasmo necesario, la determinación para que su corazón encuentre de nuevo la dicha. Aprenda de la libertad y a ser feliz. Crecer siempre duele. Sea muy selectivo en relaciones, en amistades. El flujo emocional renovador que le anima le evita sabotear sus relaciones. Querer asegurar el futuro con frecuencia le hace perder oportunidades del presente. El amor es un riesgo y exige osar. Siéntase libre de actuar como le parece. Dele un espacio nuevo al amor y a encuentros. Ser aplicado y concentrado en sus tareas le provee la estructura necesaria al progreso. Mucha creatividad. Muy interesante lograr autonomía en sus proyectos. La salud requiere atención, cambio de dieta.

Capricornio - Del 21 de diciembre al 20 de enero

Con el cuatro de copas uno asiste al surgir de una renovación en la vida. Una liberación paulatina, acción y resistencia con la posibilidad de que todo se desarrolle dentro de las mejores condiciones. Tenacidad y confianza. Su sentido práctico va a duplicarse, la intuición y la sensibilidad van estar acorde con los movimientos que quiere realizar. Es como tomar en sus manos sus proceso, su potencialidad y su creatividad. Haga lo necesario para que esa energía de transformación fluya. Percibe con mayor claridad sus deseos, sentimientos e ideales, deles vida. Muy responsable, no le dé la espalda a las buenas propuestas. Cuando se sienta lento y pesado, es la paciencia lo que le toca aprender. Asociando conciencia, fidelidad y ligereza en sus sentimientos y el impulso que les da, va a cambiar. Aparece la necesidad de expresarse con libertad, de tumbar barreras y vivir emociones fuertes y muchísima creatividad. Mantenga sus valores, su responsabilidad y eficiencia. No deje de escuchar su voz interior cuando de proteger a los suyos y lo suyo se trata. Voluntad, persistencia y responsabilidad permiten que logre poder sobre usted y en las tareas que se proponga. Cuestionarse el perfeccionismo es un pilar para los años que vienen. Observe cómo es de exigente con los demás porque de ahí nacen las insatisfacciones que le impiden la realización emocional. Todo se va ir decantando, reflexione, camine, permanezca en silencio y soledad, hasta que la paz interior se establezca. Buen humor y simplicidad. Los buenos amigos reaparecen, le impulsan, ayudan, son buenos aliados. Mucha prudencia en los gastos, no sacrifique lo obtenido. Continuidad en los nuevos proyectos.

Acuario Del 21 de enero al 18 de febrero

El seis de bastos le invita a buscar cómo mantener la mente fija en las propuestas que quiere realizar y compartir. Inspírese en su delicadeza, generosidad y búsqueda de la armonía para demostrar el afecto, para amar con pasión. No le gusta ni le conviene la soledad. Este año le toca entender y practicar el respecto, el amor y la libertad, así que tenga en cuenta las necesidades del otro. De ahí pueden surgir emociones contradictorias. Es un año bien interesante con oportunidades, debe actuar en el momento oportuno para optimar sus condiciones. Sus dudas son fuente de creatividad, sígales la pista. Tecnología y arte se combinan. Cambios radicales y no hay que temerles, le mejoran la calidad. La vida amorosa aparece interesante, o se consolida o se acaba. Porque la pareja debe estar presente realizando los cambios a la par de los suyos o no es. El caballero de bastos le invita a manejar bien sus recursos y su imagen, hay capacidad de liderar y de mostrar con claridad lo que hace y liderarlo con precisión que lleva al reconocimiento. Si cree que tiene el poder es el gran dios del Olimpo que se encargará de bajar cualquier tipo de ínfulas que se quiera dar. Podrá asumir nuevas responsabilidades y contar con colaboradores. En todo caso está sentando las bases para una evolución precisa e interesante que puede llevarlo a ser muy selectivo en lo que quiere hacer y definir cuánta autonomía quiere alcanzar. La salud requiere atención para manejar bien el exceso de trabajo. Aprender a descansar de una manera más lúdica, sin nada del estrés que la deteriora. Permita que su cuerpo sienta dónde está a gusto y dónde el ambiente es nocivo para usted, y evite en consecuencia esos lugares. Las actividades que sienta le producen bienestar hay que incrementarlas y prestar especial cuidado a la nutrición.

Piscis Del 19 de febrero al 20 de marzo