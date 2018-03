A 101.046 hombres les pegaron sus parejas

Para Eliana Mejía, sicóloga especializada en sicología jurídica, “lo que pasa es que en las relaciones de pareja hablamos más de roles que de géneros. Puede ocurrir que en una pareja heterosexual, quien lleve el rol masculino o dominante sea la mujer, mientras que el hombre es el sumiso. Lo que he visto, según la experiencia clínica y los casos que llegan de Comisaría de Familia, es que las mujeres tienden a ser más agresivas desde la parte verbal, mientras que los hombres tienden a ser más agresivos desde lo físico. En algunas ocasiones, la violencia de una mujer es la respuesta a la del hombre, como una forma de defenderse, entonces vemos que la víctima se convierte en victimaria. Cuando hablamos de violencia de pareja, el 90% es generada por hombres. Eso significa que hay un 10% de mujeres agresoras, que también asesinan hombres”.

La sicóloga sostiene que en Colombia tenemos la costumbre de minimizar las agresiones: “si atacan a una mujer, decimos que fue por buscona o por su vestimenta; si el agredido es un hombre, decimos que es un debilucho, poco hombre o bobo”.

En opinión de Gloria Luz Gómez, exsecretaria de la Mujer, de la Alcaldía de Medellín, los casos de agresiones de las mujeres contra los hombres “son mínimos, no se denuncian o no son representativos frente a la violencia contra las mujeres, y no es un fenómeno sociológico que esté en aumento”. La exfuncionaria recuerda que durante su gestión no se estudió ese fenómeno, porque al ver las cifras de la Fiscalía, el 123 y Medicina Legal “los casos son absolutamente escasos” y no dan para pensar, en su sentir, que “las mujeres nos estamos volviendo muy malas porque respondemos o nos defendemos de ellos”.

Aunque opina que las mujeres están hoy más empoderadas, expresa que hay una brecha muy grande en el ejercicio del poder, en las esferas política, económica y hasta educativa. “Nos falta mucho para estar en las mismas condiciones de igualdad”.

Rocío Pineda-García, quien se califica como “una humilde feminista”, coincide con Gloria Luz Gómez en que el fenómeno de las mujeres que golpean a sus parejas y exparejas no es muy estudiado, debido a que es pequeño si se le compara con la violencia de los hombres contra las mujeres.

“Los problemas públicos son aquellos que afectan a una gran comunidad o población”. Reconoce la especialista en investigación social, que mientras a las mujeres les pesa el miedo para denunciar, en los hombres juega el temor al escarnio público, a que se ponga en tela de juicio su virilidad, fuerza y carácter dominante.

“Nadie debería agredir a nadie, pues no está legitimada la violencia de un lado o del otro”, concluye Rocío Pineda-García. Y tampoco debería minimizarse ni ridiculizarse esa violencia femenina, pues cuenta Eliana Mejía que conoció el caso de una mujer que terminó rompiéndole la cabeza a su compañero e intentó tirarlo por el balcón.

Los vecinos llamaban a la Policía, la misma que evidenciaba las lesiones, moretones y hasta heridas sangrantes del hombre. Pese a ello, “ni siquiera hacían el reporte. Asumían que era un simple problema de pareja y que quién sabe por qué motivo ella le había pegado a él” .