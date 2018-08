A los toros aún les queda debate

Dice la Asociación Prodefensa de la Fiesta Brava, Asotauro, que “las corridas no deben ser prohibidas porque las culturas, así sean minoritarias, no deben ser erradicadas por odio, como se ha hecho con la desaparición de libros, esculturas y pinturas taurinas. Así no sea del gusto de muchos, la tauromaquia sí es una cultura, y sí es tradición colombiana. Todas las decisiones que en derecho tiendan a defender los derechos de primera generación, siempre serán aplaudidas en un país que meditativamente ha pretendido querer imponer derechos de tercera generación por encima de los otros, humanizando de manera errónea otras especies animales diferente al ser humano”.

Según voceros de la Animal Defenders International, ADI, “esperábamos esta decisión de la Corte Constitucional, aunque es preocupante porque el alto tribunal parece que no tiene su jurisprudencia, sino que cambia conforme pasan los magistrados. Para no depender de los dos años al Congreso, ya se había adelantado el proyecto de ley para eliminar las prácticas taurinas. Este se radicó, pero no prosperó aunque tuvimos un apoyo importante en la Cámara. Sin embargo, cuando llega a Comisión Séptima del Senado, el proyecto de ley no alcanzó a surtirse en los tiempos requeridos en el Congreso. La intención será volver a presentarlo en esta legislatura, en la que hay un apoyo interpartidista”.