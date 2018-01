¿Qué se contará en el Censo Nacional que se hará desde esta semana?

Este martes se llevará el anuncio oficial acerca de la manera como procederá a realizarse el Censo Nacional de Población y Vivienda. Esta es la principal herramienta que tiene el país para saber cuántos son sus habitantes, quiénes son, dónde están y cuál es su situación, y de ahí en adelante tomar decisiones políticas y económicas.

El censo, que no se lleva a cabo en Colombia desde 2005 y que históricamente cuenta con 240 registros, tendrá como objetivo ser más incluyente e innovador.

Así lo confirmó el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Mauricio Perfetti, quien en entrevista habló sobre el desarrollo del censo puerta a puerta y del e-Censo, que se realizará por primera vez en el país aprovechando las facilidades que dan las nuevas tecnologías y la importancia de este hecho.

-¿En qué consiste un censo de población y vivienda?

Este censo recolecta información de las viviendas, de los hogares y de las personas, lo que nos permite saber cuántos somos, dónde estamos, cómo vivimos y claro, las principales características sociodemográficas.

-¿Cuál es la importancia de este censo?

Este censo es muy importante porque hace poco más de 10 años que se hizo el último. Según recomendaciones de organismos internacionales, un censo se debe hacer cada diez o doce años, además de que Colombia ha venido cambiando de manera muy importante. Igualmente, es un insumo para el desarrollo del país, y es el primer ejercicio que se realiza en contexto de posconflicto y eso da un significado especial en las zonas rurales y territorios étnicos.

Otra razón para la importancia de este censo, es que nos da mucha información, por ejemplo, una reducción en el número de personas por hogar. Colombia tenía en décadas anteriores entre 4 y 5 personas en cada hogar y en este momento hay alrededor de 3.3 personas. Eso permite entender que las familias van cambiando en la composición de sus hogares. De la misma manera, demuestra cómo ha venido creciendo el número de hogares unipersonales.

-¿Qué cambios podrán verse?

Por ejemplo, en el conteo de viviendas y manzanas, encontramos que en Colombia desde el último censo ha habido un proceso intenso de urbanización. Eso refleja que en más de 900 municipios, de menos de 50 mil habitantes, la expansión aumentó en promedio un 20 y 25 por ciento.

-¿Cómo se realizará el censo?

El censo tiene tres grandes momentos: primero la movilización, segundo el e-Censo y tercero el puerta a puerta, el presencial. El primer momento, que fue la movilización, ya lo terminamos, lo hicimos entre octubre y los primeros días de septiembre.

-¿Qué hicieron en la movilización?

Hicimos tres cosas: un voz a voz, como “ya viene el censo, va a haber e-Censo, ábrale la puerta al censo”. Luego recogimos hojas de vida en todo el país, porque para nosotros es muy importante que los censistas que van a estar en ese tercer momento de recolección de información puerta a puerta sean habitantes de los mismos municipios, porque eso genera confianza y facilita la operación. Lo último que hicimos fue determinar en cada municipio los sitios que vamos a utilizar para el entrenamiento de las personas que necesitaremos.

- ¿Cuántos funcionarios hicieron parte de ese primer momento?

Tuvimos 165 funcionarios del DANE recorriendo todos los municipios rurales del país.

- ¿Cuántas personas necesitarán en todo el proceso?

Vamos a necesitar 31 mil personas en todo el país para la recolección de datos.

- ¿Con qué realizarán el Censo?

Se utilizará un dispositivo móvil de captura, es muy parecido a un celular o tableta, pero con la diferencia de que este no sirve como estos dispositivos, sólo están habilitados para esta tarea, no sirve para ninguna otra, y cuentan con GPS, que deja las coordenadas de la vivienda.

-¿El DANE estuvo en todos los municipios del país, incluidas regiones como el Catatumbo?

Estuvimos en cada municipio del país, desde Tumaco hasta el Catatumbo, también en San Vicente del Caguán, en Caucasia, San José del Guaviare, llegamos a las regiones más apartadas del país.

-¿Cómo se escogió el personal en las regiones y cómo garantizan ustedes desde Bogotá la fiabilidad de los datos recogidos?

En la preparación del censo hay una cantidad de información, de registros administrativos que son insumos para nosotros. Entonces hacemos uso de ellos para el control de la operación y de la cobertura. A nosotros no nos pueden meter la mano a la boca porque tenemos la manera de contrastar esa información.

-Destacó usted que este censo se dará en época de posconflicto y el anterior se realizó en pleno conflicto. ¿Qué impacto tendrá ese cambio?

Este nuevo escenario es muy importante porque facilita que los equipos de la operación puedan llegar sin dificultad a lugares antiguamente influenciados por la guerrilla. Además, lo que percibimos es que hoy las condiciones de las zonas son muy diferentes, los asentamientos antes eran dispersos, ahora están concentrados en lugares específicos, siendo más sencilla la cobertura.

NUEVAS TÉCNOLOGIAS

-Hablan ustedes del e-Censo ¿qué es?

El e-Censo es una manera de auto diligenciar el formulario por internet. Esto tiene dos propósitos fundamentales: uno es que se debe facilitar la vida a los ciudadanos, el tiempo es costoso y uno no puede tener a las personas sentadas en un hogar esperando a que llegue el censista, porque podría haber una eventualidad y se perdería tiempo. Segundo, que uno no puede abstraerse de las grandes realidades y las dinámicas del mundo. Hoy la información circula de otra manera y a otra velocidad con nuevas formas de recoger información, eso hay que aprovecharlo porque es más económico e implica menos tiempo para las personas y para nosotros.

-¿Cuándo inicia el e-Censo?

El 9 de enero y termina el 8 de marzo de 2018, dos meses estará habilitada una página específica donde se podrá encontrar el formulario web. Así cualquier persona mayor de edad lo podrá diligenciar.

-¿Cuáles son los énfasis del e-Censo?

Esto tiene dos énfasis, uno es la priorización de las cien ciudades con mayor conexión en el país. El segundo es el decreto 1899 del 22 de noviembre con el cual se regula el censo y además donde se especifica que este es un deber. Para los empleados públicos es obligatorio. En ese sentido, el DANE expedirá un instructivo anexo al formulario electrónico, en el cual, precisará la forma y condiciones para ingresar la información y tras diligenciar el formato, poder contar con un comprobante que certifique que se cumplió dicho deber.

-¿Qué pasa si el ciudadano realiza el e-Censo pero se muda de casa?

La información dada por el ciudadano se geocodifica y se descuentan de las áreas operativas, pero de todos modos los censistas en su recorrido verifican la información ya que los que hagan e-Censo deben tener un código, de igual forma al registrarnos contaremos con el acompañamiento de la Registraduría que valida el nombre y la cédula del ciudadano antes de ingresar. En un eventual cambio de casa, el censista solo le hará preguntas sobre la nueva vivienda, no los demoraremos el mismo tiempo.

-¿Qué pasa si no se termina el registro web y hay problemas de fluido eléctrico?

El formato online se podrá hacer en la plataforma web de manera directa, también lo pueden ir diligenciando y guardarlo para continuar luego, o se puede descargar y cuando lo termine lo sube a la página web. En caso de presentarse dudas en la página, habrá un grupo de ayuda que contesta inmediatamente cualquier inquietud por chat, por línea gratuita o por correo.

-¿Por familia cuántas personas pueden realizar e-Censo?

Por hogar sólo una persona mayor de edad. El censo no se realiza por personas, sino por hogares.

UN CENSO DIVERSO

-¿Qué se busca con esta nueva manera de censar?

Con el e-Censo buscamos amplificar la inclusión, porque el e-Censo tiene una muy buena herramienta para las personas en condición de diversidad funcional audiovisual o auditiva, el aplicativo facilita eso. La herramienta tendrá contraste de pantalla, contraste de imagen y videos en lenguaje de señas, siendo esto más fácil para el censista y la persona, valorando el enfoque territorial y visibilizándolo.

-¿Qué lengua manejarán los censistas en las comunidades indígenas?

Los censistas serán de los municipios donde se realiza el censo y de las comunidades indígenas, entonces hablarán su lengua nativa, aunque el formulario sí está en español. Esto permite incluir a todos los territorios, desde pertenecientes a los resguardos indígenas con 111 pueblos, comunidades negras, palenqueras afrocolombianas con 193 territorios y el pueblo Rrom (Gitano) en 11 kumpanias.

-¿En qué le sirve este censo al país?

Colombia en los próximos 10 años, en términos de pesos constantes de hoy, va a distribuir un poco más de 500 billones de pesos en dos conceptos: Sistema General de Participaciones y Sistema General de Regalías, la totalidad de esos recursos se distribuyen con base a los resultados del censo poblacional, por eso el censo es crucial.

-Este censo debió hacerse hace cuatro años...

Sí. Pero en 2013-2014 hicimos el censo agropecuario que hacía más de 45 años no se realizaba, entonces presupuestal y operativamente era muy difícil hacer los dos censos al tiempo, o muy seguidos. Lo segundo es que cuando definimos con el ministro de Hacienda que el otro año (2018) habría censo, él fue muy claro y preciso en decirnos que este censo debía ser el más austero de la historia del país.

-¿Cuánto cuesta?

Tendrá un costo de 350 mil millones de pesos.

-Las nuevas tecnologías deben ayudar a bajar costos. En esa línea, ¿sí es más austero en comparación con los censos anteriores?

En este momento no sabría decirle específicamente, y tampoco se puede comparar con el agrario porque son muy distintos.

-¿Cuántas preguntas tendrá el cuestionario?

No tendrán más de 50 o 58 preguntas.

-¿Cuántos colombianos somos hoy de acuerdo al censo anterior?

Hoy somos poco más de 49 millones de colombianos, el otro año cuando estemos haciendo el censo, Colombia pasará los 50 millones de habitantes.

-¿Qué esperan encontrar en este nuevo censo?

Entre muchas cosas, que se siga manteniendo una menor tasa de fecundidad y mortalidad. De igual forma, uno espera encontrar que los hogares con necesidades básicas insatisfechas son mucho menores.

-¿El DANE maneja algún margen de error?

En el censo uno va a todas partes, entonces no hay margen de error, eso es cuando hay muestreo. Sin embargo, se debe tener presente que muchas veces la cobertura no llega al 100% por factores climáticos o zonas de difícil acceso.

-¿El Censo tendrá implicación en las elecciones presidenciales de 2018?

No, eso no nos corresponde a nosotros, ahí son leyes las que fijan si los censos adoptan efectos electorales o no.

-¿Cómo trabajan en el censo los datos relacionados con los venezolanos en el país?

Ahí hay varias cosas. Uno, hogares donde hay personas de Venezuela que son residentes permanentes quedando cobijados. El otro caso son los refugios temporales, que también serán censados. En ellos entrarán cantones militares, las estaciones de policía, las cárceles y los hospitales.

-¿Cuándo se dan a conocer oficialmente los resultados del censo?

A finales de julio de 2018.