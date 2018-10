Estudiante denuncia abuso de sacerdote y el rector del colegio involucrado lo desmiente

Un nuevo presunto caso de abuso sexual de un integrante de la Iglesia Católica fue conocido este viernes en el colegio San Viator de Bogotá. A lo ocurrido con Daniel Eduardo Osorio, de quien su mamá, Patricia Osorio, señaló que se había suicidado por estos hechos, se sumó hoy el testimonio del estudiante Nicolás Machete Hernández.

Machete habló para La W Radio, emisora a la que narró los supuestos abusos por parte del padre y rector Albeiro de Jesús Vanegas.

“Un día fui a su oficina, me sentó en un sofá y luego lo que hace es alzarme y me pone en sus piernas. Me sentí incómodo. Luego lo que hace es besarme, quedo en shock, me quito y le digo que me tengo que ir”, declaró el joven en la entrevista.

El padre Vanegas también dialogó con La W y negó que haya cometido algún tipo de abuso a Nicolás. “ Es absolutamente falso. Sería bueno que le preguntarán cual fue mi reacción cuando el me escribe, por qué tenía mi numero telefónico porque yo no chateo con estudiantes”, dijo.

El joven también denunció que el religioso le habría ofrecido compensaciones para que no lo denunciara, lo cual fue negado por Vanegas.

En el marco de estas versiones encontradas, es un hecho que el estudiante Machete no ha radicado ningún tipo de denuncia formal ante las autoridades, que son, finalmente, las encargadas de investigar. Por eso, el caso que hasta el momento solo ha tenido implicaciones mediáticas está lejos de tener una respuesta judicial.