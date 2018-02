Agamenón costó el sacrificio de 71 héroes

ariel ávila

Fundación Paz y Reconciliación

“Es cierto que Agamenón ha obtenido muchas capturas, varios cabecillas han sido detenidos y bastantes toneladas de droga incautadas. Pero encontramos que en el terreno no ha cambiado casi nada: los cultivos ilícitos y circulación de droga no han disminuido, la comunidad sigue atemorizada en varios municipios de Antioquia y Chocó (como la comunidad de paz de San José de Apartadó) y los últimos dos líderes sociales asesinados fueron víctimas del Clan del Golfo. La impresión es que hay tanta corrupción, que los positivos no alcanzan para desmantelar a la organización”.