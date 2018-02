Alerta por casos de menores que juegan “Ana y Mía” en WhatsApp

Un juego que incita a jóvenes a cumplir retos para bajar drásticamente de peso en el menor tiempo posible, y que se está fomentando a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, ha puesto en alerta a las autoridades y padres de familia.

Este reto, conocido como ‘Ana y Mía’, se trata un juego virtual en el que se incita a los niños entre los 8 y 14 años a que participen de competencias para verse mejor físicamente, perdiendo peso. Entre las prácticas que deben realizar los menores se cuentan dejar de comer, provocar el vómito, comer cubos de hielo durante varios días al punto de obtener pesos inferiores.

Este reto tiene una serie de códigos que son implementados para pasar desapercibidos ante los adultos y empiezan desde el mismo nombre del ‘juego’. De hecho, ‘Ana’, es entendida como anorexia y ‘Mía’ como bulimia. En la aplicación se utilizan términos como ‘carreras de kilos’, para denominar las competencias que hacen los menores para ver quién pierde más peso en menos tiempo; o ‘purgar’, que es como se conocen las incitaciones al vómito.

Y si bien esta modalidad de retos virtuales empezó siendo popular en países como Argentina, Chile, y Cuba, en Colombia ya empezó a tener impacto en los menores.

Las autoridades lanzaron una voz de alerta a los colegios públicos y privados y a los padres de familia, porque la principal responsabilidad del bienestar de los niños radica en el hogar.

El uso de la tecnología en menores debe ser limitada y regulada por los padres de familia.

Un caso en Cali

Una niña de doce años de edad hace parte de los cinco casos que se han registrado en el Valle del Cauca. Su madre, quien decidió omitir su nombre, contó que los cambios de conducta en la menor se empezaron a registrar en octubre del 2017 y solo un mes más tarde se dio cuenta de la existencia del reto.

“Ella no comía porque decía que no se sentía conforme con su cuerpo, empezó a usar ropa oscura y sacos; cuando comía, iba a vomitar”, dijo.

Además de presentar estos cambios, la menor se cortaba las muñecas y las piernas. La madre descubrió en su celular conversaciones de grupos en los que personas con números de países como Argentina, México y Cuba le indicaban que debía vomitar, dejar de comer, no hacerle caso a su padres.

“Recurrí a ayuda por parte de la Coordinación de Juventudes, ellos me han ayudado a difundir para que no pasen más casos. Nosotros fuimos a la Fiscalía a denunciar, pero su respuesta fue que no podían detener a nadie porque no saben quién sea el responsable”, añadió la madre de la menor.

Por su parte, Red PaPaz indicó que estos trastornos alimenticios se pueden prevenir en los menores cuando los padres de familia hacen pedagogía en los hogares.

Carolina Piñeros, directora ejecutiva de esta organización, indicó que ‘Ana y Mía’ es un reto que no es nuevo y que se debe estar atento a cambios de comportamiento en los niños para atajar el desarrollo de enfermedades.