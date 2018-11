La Anla dice no a dos pilotos de fracking

La razón, la autoridad ambiental del país les dijo no a los proyectos Piranga y Plata, ubicados en el sur del departamento del Cesar, por considerar que hay “insuficiencia en el suministro de información”, según fuentes de la Anla.

Por ejemplo, dice la Anla, en APE Plata se solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) un pronunciamiento con relación al manejo de las aguas de retorno y fluidos de producción de la actividad no convencional, y teniendo en cuenta su concepto se optó por archivar la petición.

De acuerdo con las fuentes contactadas por EL COLOMBIANO, la decisión se fundamentó basados en que “la empresa no reunió los requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia y a las directrices definidas en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

Hay que recordar que la palabra fracking genera reacciones negativas en algunos sectores del país. Pese a esto, Ecopetrol destacó que buscará hacer un piloto con esta técnica en Barrancabermeja, para evaluar los “impactos y beneficios” (ver Radiografía).

Sin embargo, en septiembre pasado, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, había cuestionado la posibilidad de emplear esta tecnología en el país, con el que se realiza explotación de hidrocarburos.

En ese momento manifestó que “creemos en que es posible un desarrollo equilibrado. Haremos lo que nos toque, y reiteramos: Boyacá dice no al fracking”. Sin embargo, no es el único que ha cuestionado la posibilidad de que se emplee esta tecnología en el país pues, el excontralor Edgardo Maya Villazón había manifestado que “el país no está suficientemente preparado para mitigar los riesgos y afectaciones del fracking”.

Tras conocerse esta decisión, la Alianza Colombia Libre de Fracking, en su página web, invitó al “Congreso a dar vía libre a los proyectos de ley que buscan la prohibición de esta actividad en el país”