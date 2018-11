El senador Zabaraín y el curioso discurso en debate de Odebrecht

El debate liderado por los senadores Angélica Lozano, Gustavo Petro, Jorge Enrique Robledo, contra el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, porque presuntamente conocía de las irregularidades y hechos de corrupción adelantados por Odebrecht en Colombia, tuvo otro protagonista que, en redes sociales, lo califican de caricaturezco, por su intervención salida de contexto.

Se trata del senador Antonio Luis Zabaraín Guevara, del partido Cambio Radical, quien según periodistas de la Costa Atlántica, es respaldado por la familia Char.

Zabaraín, quien en su discurso se limitó a hablar de la presunta relación de la izquierda con el narcotráfico, del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías, de la toma del Palacio de Justicia en 1985. Sin embargo, lo que más le cuestionaron en redes sociales fueron sus ademanes y su manera de hablar y que, incluso, no encontraba sus gafas luego de quitárselas unos minutos antes.

En declaraciones entregadas a la FM, el senador Zabaraín manifestó que no estaba borracho, como lo acusan. “Se me extraviaron las gafas y me agaché a buscarlas y de ahí ha salido la teoría de que estaba ebrio. A mí no me ha pasado nada, quiero manifestarles que no consumo licor”, le dijo a esta emisora.

El senador y quien tomó la vocería de Cambio Radical en la noche de este miércoles, fue alcalde de Ciénaga, en Magdalena, entre 1998 y 2000. De acuerdo con Congreso Visible, Zabaraín es esposo de la exrepresentante a la Cámara por el partido Conservador Inés Cecilia López.

Además, es el presidente de la Comisión Sexta del Senado, integrada por 13 senadores y 81 representantes a la Cámara, la cual se encarga de conocer y tratar temas relacionados con comunicaciones; tarifas; calamidades públicas; funciones públicas y prestación de los servicios públicos; medios de comunicación; investigación científica y tecnológica; espectros electromagnéticos; órbita geoestacionaria; sistemas digitales de comunicación e informática; espacio aéreo; obras públicas y transporte; turismo y desarrollo turístico; educación y cultura.