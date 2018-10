Así se hace el lobby (legalmente) en Colombia

Al indagarle por la diferencia entre lo que él hace en comparación con los nombrados en escándalos de corrupción, enfatiza en que primero se debe estudiar con seriedad qué se pretende modificar, porque, aunque admite que su labor busca beneficiar a grupos económicos, “las leyes no se pueden ajustar para afectar al resto de la comunidad. Deben ser razonables”.

Julio tiene una empresa que realiza asesorías en temas tributarios y aduaneros. Dice que el cabildeo está en peligro de extinción. Vive en Medellín y no en Bogotá, porque los congresistas solo trabajan un par de días a la semana y, asegura, “para eso existen los aviones”.

Esa es la función de los denominados lobistas: buscar que los sectores que representan no se vean afectados por el contenido de las leyes que se tramitan en el Congreso, en especial, si se trata de asuntos tributarios. No solo sucede en Colombia, en otros países es legal, hay registro y es un trabajo bien remunerado. Por ejemplo, en Estados Unidos.

Le sorprende que funcionarios y congresistas hablen de regular el cabildeo como un descubrimiento. De hecho, el pasado 14 de septiembre, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, presentó ante la Mesa Técnica Anticorrupción un proyecto de ley que consiste justamente en crear un Registro Público de Cabilderos.

El 20 de ese mismo mes, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, recalcó que el proyecto para regularlo “se ha presentado antes, pero siempre ha fracasado” y resaltó la voluntad interpartidista de sacarlo adelante.

El cabildeo que ejerce Julio y otro puñado de personas más existe desde agosto de 2011, cuando la Cámara de Representantes dejó en firme la resolución 2348 con la que se creó el Registro Público. Este documento indica las disposiciones para crear un registro de personas habilitadas para interlocutar ante los representantes por los intereses de algún sector.

Con la firma del entonces presidente de la corporación, Simón Gaviria, se puso en marcha el mecanismo con el que se generó la lista -disponible en la página web de la Cámara- y a quienes se les dio un documento con la designación.

Según la resolución, la lista se deberá renovar en cada legislatura. Para el cuatrenio 2010-2014, terminaron registrándose 152 cabilderos (la mayoría representantes de gremios y firmas de abogados), entre 2014-2018 la lista se redujo a 24 nombres.

Aunque Julio César está seguro que es por culpa de quienes arreglan por debajo de cuerda que se ha reducido esta labor, pero, para Jaime Alberto Carrión, politólogo y experto en temas políticos de la U. de Medellín, el tema pasa por el escaso alcance de la norma.

“Esa identificación funcionaría para facilitar el acceso a la corporación y para regular quién entra o sale, pero no contribuye a que el cabildeo tenga una regulación que permita como sociedad medir sus alcances, establecer qué función tendría y qué provecho puede sacar de esta actividad”.

En lo mismo coincide el constitucionalista Juan Manuel Charry: “Mientras tenga vigencia, esa resolución es vinculante, pero solo para la Cámara y no tiene peso de ley, porque son órganos autónomos con el Senado”.

En ese sentido, el proyecto de la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez tiene más dientes. Pone el Registro de Cabilderos a ser administrado por la Procuraduría General y les da derechos y deberes. También les otorga un rango más amplio. Además del Congreso, aplicará para la Presidencia, gobernaciones y alcaldías.

Al respecto, Charry explicó que de crearse una ley superior, la resolución de la que hablamos quedaría sin piso.

Al consultar a la Secretaría General de la Cámara de Representantes, hoy en encabeza de Jorge Humberto Mantilla, le comunicaron a EL COLOMBIANO que esta norma continúa vigente. No obstante, solo aplica en Cámara y no en Senado, en donde no existe regulación.