Alias Berna desmiente acusaciones contra Álvaro Uribe

El exparamilitar Diego Fernando Murillo, quien fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico y se encuentra en este momento pagando una pena de 30 años en una cárcel de Miami, Florida, envió una carta en la que desmiente haber incriminado al expresidente Álvaro Uribe, en el accidente de la aeronave en la que perdió la vida Pedro Juan Moreno.

“Como respuesta a las recientes acusaciones que intentan involucrar al doctor Álvaro Uribe Vélez, quisiera hacer las siguientes precisiones. Tuve la oportunidad de intercambiar algunos correos con la señora María McFarland, quien está escribiendo el libro “Aquí no hay muertos”. En uno de los correos, la escritora me pidió esclarecer un rumor acerca del accidente aéreo que tuvo el señor Pedro Juan Moreno y la relación del presidente con dicho accidente; es decir si el presidente había tenido algo que ver en ello. Recuerdo haberle dado a entender a ella que esto no era más que un chisme”, dijo el condenado.

Murillo, también conocido como Berna, puntualizó que “no me consta, ni tengo pruebas con las cuales se incrimine o que comprometan al señor Álvaro Uribe con delito alguno”.

La carta se publica luego de que el periodista, Daniel Coronell, en una columna de opinión, asegurara que en la investigación del libro ‘Aquí no hay muertos’ Berna había incriminado a Uribe en el sabotaje de la aeronave.

“(Moreno) era un asiduo visitante de los campamentos de las Auto Defensas, concretamente de un sitio llamado 21 donde funcionaba el cuartel general de Carlos Castaño. Él era uno de los consejeros de dicho comandante. La muerte de él fue producto de un saboteo al Elicoptero (sic) donde se movilizaba. Acción llebada (sic) a cabo por órdenes de Uribe”, cita Coronell.

Además el periodista Johir Akerman, en una columna publicada en El Espectador, aseguró que alias Berna, “en una audiencia realizada en Medellín en febrero de 2012, admitió que el asesinato del abogado Valle Jaramillo (quien investigaba la masacre del Aro) fue en respuesta a sus denuncias y señaló a Pedro Juan Moreno Villa, el entonces secretario de Gobierno de la Gobernación de Uribe Vélez, como el incitador del crimen”.