Buscarán reconocer labor de veteranos del conflicto

“Nosotros no queremos llegar a tener un día festivo como de hecho lo tiene Estados Unidos, pero si un día de reconocimiento del veterano en el que se hagan actividades en todo el país alrededor de ellos. Pero también queremos llegar a tener una serie de beneficios en vivienda, educación y lograr que el sector privado se conecte con nosotros en muchos programas para que estas personas tengan descuentos especiales en grandes superficies, en cadenas de almacenes, cines, entre otros”, aseguró.

Colombia no quiere ser la excepción en este trato, y por eso la firme intención del Ministerio de Defensa es que para este año se radique un proyecto de ley que les brinde diferentes beneficios a cerca de 116.000 soldados y policías que participaron del conflicto armado interno del país.

Para el oficial en retiro de la Policía, “es muy importante reconocer que las Fuerzas Armadas son un valuarte, pero hay que ser sinceros y decir que nos están menospreciando. Hay una falta de reconocimiento a los soldados y policías y es poco lo que se está haciendo. Acá en el país no se puede olvidar que a pesar de todo eso, y de manera muy humilde, los soldados y policías de Colombia continúan trabajando todos los días por el bienestar de los ciudadanos”.

Sobre este programa de reconocimiento a los veteranos, Ruiz dijo no creer “para nada de las intenciones, y eso se ha discutido dentro de la reserva activa. A este Gobierno le queda muy poco tiempo y no es muy probable que el Congreso, con la agenda que va a tener estos días y en plena campaña electoral, tengan tiempo para sacar adelante esa propuesta”.

“Es un anuncio más. En otras ocasiones el presidente también anunció insistentemente, en distintas guarniciones militares, sobre la necesidad de un blindaje jurídico para los integrantes de las Fuerzas Armadas y no se cumplió, y la prueba es con lo que está ocurriendo con la Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz”, afirmó el oficial retirado.

El general (r) Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de Militares en Retiro, ACORE, aseguró que esto se trata de una promesa del presidente Juan Manuel Santos , que muy probablemente no cumplirá.

Algunos oficiales retirados del Ejército y Policía, aunque creen que es totalmente necesario ese tipo de reconocimientos a los integrantes de la Fuerza pública que participaron del conflicto armado, no le creen mucho a la intención del Gobierno Nacional con este proyecto de ley.

Con este proyecto de ley, el Gobierno también busca enmendar el abandono en el que se encuentran los veteranos de la Guerra de Corea y por eso el viceministro Pérez confirmó que estas personas también estarán en los beneficios.

“Ellos estarían acá. Actualmente esos veteranos reciben un insignificante reconocimiento de Colombia y la idea es que eso cambie, no solo para ellos, también para sus familias”, agregó el funcionario.

Hildebrando Vélez Velásquez es uno de esos veteranos. Su historia no es como la de cientos de esos soldados que volvieron de la guerra y quedaron en el abandono, “yo llegué de allá y no continué en el Ejército, empecé a trabajar y hoy tengo la fortuna de estar jubilado, muchos otros compañeros no tuvieron la misma suerte”.

Explicó que “el Estado sí se ha manejado muy mal con nosotros, la lucha ha sido por décadas para poder tener beneficios y se logró en el 2001, pero no aplicó para todos, solo para quienes estaban en la indigencia. En las calles tenemos mucha acogida y la gente nos reconoce lo que hicimos, pero si ese proyecto ve la luz sería una gran noticia para nuestras familias, que ellos por lo menos reciban el beneficio que nosotros no tuvimos”.